Ізраїльський легалайз: чому країна пішла на це і як організувала процеси

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Днями Парламент підтримав законопроєкт про обіг канабісу в медичних цілях. Народні депутати проголосували у першому читанні за урядовий законопроєкт № 7457, який передбачає розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування низки тяжких захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Попри це сьогодні в Україні тривають дискусії стосовно цього законопроєкту. Противники “легалайзу” виступають проти появи канабісу на полицях аптеки зазвичай через необізнаність.

Я хочу показати на прикладі Ізраїлю, що насправді, узаконення обігу канабісу в медичних цілях не призведе до “глобальної наркозалежності українців”, на що посилаються противники прийняття закону.

Адже регулювання в галузі медичного каннабісу в Ізраїлі є першим у своєму роді у світовій практиці. Це особливий, складний, прогресивний та унікальний процес, у який були вкладені великі зусилля.

Почнемо з того, чому Ізраїль пішов на це та як країна організувала процес продажу та виробництва цього продукту.

Чому взагалі Ізраїль пішов на легалізацію медичного канабісу?

По-перше, медичний канабіс – це ефективний лікувальний засіб.

Перелік хвороб та станів, за наявності яких практикують застосування медичного канабісу, просто вражають: хвороба Альцгеймера, рак, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, розсіяний склероз, епілепсія в дорослих і дітей, нудота і блювання внаслідок хіміотерапії, в разі посттравматичного синдрому і глаукоми, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу.

По-друге, ця індустрія приносить країні сотні мільйонів доларів доходу.

По-третє, в умовах війни, він вкрай необхідний військовим.

Одним з головних аргументів на користь використання медичної маріхуани в армії Ізраїлю є його потенційний вплив на зменшення вживання сильних наркотичних препаратів. Застосування опіатів для полегшення болю та знеболювання може призвести до залежності та інших негативних наслідків. Замість цього, медична маріхуана стала безпечною та ефективною альтернативою, здатною знизити ризик утворення залежності та побічних ефектів, які пов'язані з вживанням сильних наркотиків.

До інших важливих переваг використання медичної маріхуани в армії входить його роль у покращенні психічного стану військовослужбовців. Багато військових стикаються зі стресом, тривогою та психологічними проблемами, пов'язаними зі службою та бойовими діями. Медична маріхуана впливає на зниження рівня стресу, полегшення тривожних симптомів та сприяти загальному зниженню психічної напруги. Це допомагає військовим зосередитися, зберігати ясний розум та підтримувати емоційну стійкість в умовах, коли кожна секунда може мати вирішальне значення.

Крім того, використання медичної маріхуани в армії Ізраїлю сприяє покращенню якості життя ветеранів та військовослужбовців, які постраждали від серйозних травм. Вона використовується в реабілітаційних програмах для зняття болю, полегшення запалення та покращення мобільності. Таке застосування медичної маріхуани дозволяє військовим повернутися до активного життя та знижує ризик розвитку хронічних болів і непередбачуваних ускладнень.

Як працює легалайз на рівні держави?

Легалайз в Ізраїлі експериментально запровадили навесні 2017 року. Крок був настільки вдалим, що зараз медична марихуана в країні має статус загальноприйнятої і доступна в національних аптеках країни, але є нюанси, про які варто знати. Є деякі процедурні моменти, які регулюють виробництво та вживання медичного канабісу. Про це далі…

Отримання ліцензії виробника:

Запит про отримання первинного дозволу

Перевірка відповідності запиту попереднім умовам отримання ліцензії та видача коду тим, хто відповідає умовам

Планування та створення / приведення у відповідність місцезнаходження підприємства та перевірка відповідності вимогам якості та безпеки

Подання запиту на отримання підприємницької ліцензії

Ліцензування підприємництва та поточна діяльність

Як пацієнти можуть отримати дозвіл на вживання?

Для отримання дозволу на зберігання та вживання медичного каннабісу пацієнти, які відповідають критеріям Правила 106 – дозволи на вживання каннабісу, можуть діяти одним із двох шляхів:

1. Через лікаря, уповноваженого Відділом медичного каннабісу ЯКАР видавати дозволи під час візиту.

Пацієнти зможуть звернутися за ціною візиту до зовнішньої поліклініки до одного з лікарів, уповноважених та ліцензованих ЯКАР видавати дозволи на медичний канабіс.

Якщо уповноважений лікар вирішить затвердити лікування медичним канабісом, він надасть дозвіл безпосередньо під час візиту (а також видасть рецепт). З моменту надання дозволу пацієнти зможуть придбати медичний канабіс в одній із ліцензованих аптек. Водночас, онкологічні хворі можуть отримати послугу в онкологічному відділенні лікарень, де існує така можливість.

Що цікаво, лікарі мають право видавати дозволи тільки в державних установах та не мають права видавати їх під час приватних візитів або візитів у приватних клініках.

2. Подання запиту онлайн лікарем приватної практики

Пацієнти зможуть прийти на прийом до лікаря у відповідній медичній галузі. Якщо лікар рекомендує лікування медичним канабісом – він повинен заповнити форму подання запиту онлайн та додати до неї необхідні документи під час заповнення форми – як описано в інструкції для лікарів. Після розгляду заявки лікарем ЯКАР, заявка може бути задовільнена або відхилена.

Тож, як бачимо, процедура досить продумана й виключає можливість зловживань. До того ж використання медичного канабісу для лікування військових ніяк не вплинуло на той факт, що ізраїльська армія продовжує знаходитися у 20 найкращих армій світу й не перетворилася на “наркоармію”.

Легалізація марихуани в Ізраїлі довела свою ефективність, тож чому цей досвід не перейняти й Україні?