Що таке державна програма Доступний Факторинг

Тарас Єлейко, керівник групи взаємодії з посередниками і фасилітаторами приватного сектору Проєкту USAID "Реформування фінансового сектору"

ВАЖЛИВІ ФАКТИ ПРО ФАКТОРИНГ

Ви маєте невелике підприємство, наприклад, молочну ферму - виробляєте смачні фасовані сири. Покупцям ваш сир дуже подобається, і супермаркети з готовністю беруть його на продаж. От тільки супермаркет розрахується з вами за поставлену продукцію через 90 днів після одержання ними продукції. А тим часом ваша ферма має працювати - потрібно платити зарплати робітникам, годувати тварин, сплачувати за комунальні послуги й про податки не забувати.

То як бути, коли обороти ферми такі, що пільгового кредитного ліміту на картці вже не вистачає? Хай, за загальним визначенням, ваша ферма - малий чи навіть мікробізнес, ви цілком можете користуватись фінансовими продуктами, доступними великому бізнесу. І один із таких фінансових інструментів - факторинг, який допоможе впоратись із “касовими розривами”, які виникають, коли товар вже поставлений, але не оплачений замовником.

Що таке факторинг?

Факторинг допомагає залучити оборотні кошти під договір про відступлення права вимоги за поставлений товар чи послуги. Тобто підприємство може продати товар із відстрочкою оплати, звернутись до банку-фактора і, переуступивши право вимоги отримати кошти по контракту поставки від банку-фактора, підвищити свою ліквідність та знизити залежність від швидкості оплати замовника.

Факторинг поки все ще маловідомий фінансовий інструмент розвитку бізнесу в Україні. До прикладу, у Польщі ринок факторингу оцінюють у майже 100 млрд євро, що становить 15% ВВП країни, натомість в Україні на нього поки що припадає менше 1% ВВП.

Щоб стимулювати економічну активність малого й середнього бізнесу, держава створила нову програму підтримки – «Доступний факторинг». Адже основою української економіки за кількістю робочих місць (74%) та загальною часткою від всіх суб’єктів господарювання (99,98%) є саме мікро-, малі та середні підприємства (ММСП), як свідчить дослідження UNDP. Для підтримки цього сектору окрім нової програми «Доступний факторинг», також діють державні програми «Доступні кредити 5-7-9» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9», якими користуються близько 25% малих та середніх підприємств України.

Для кого ця програма?

Програма «Доступний факторинг» призначена для українських ММСП. Неважливо, зареєстроване ваше підприємство як ФОП, чи як юридична особа. Головне - кінцевий бенефіціарний власник має бути резидентом України, а саме підприємство має бути зареєстрованим на підконтрольній території України.

Програма діє через Фонд розвитку підприємництва (ФРП), який є її адміністратором. Через нову програму підтримки держава робить факторинг більш доступним для діючих підприємств, які не лише виготовили продукцію, але поставили її замовнику.

«Запуск нової Державної програми «Доступний факторинг» стане ще одним важливим інструментом для підтримки та розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни. Завдяки цій Програмі підприємства матимуть змогу покрити щоденні витрати, знизити ризик «неплатежів» з боку контрагентів та покращити стійкість всього ланцюга постачання товарів», – прокоментував запуск програми заступник Міністра фінансів України Юрій Драганчук.

Підприємець через банк-фактор отримує в користування кошти, відступаючи право вимоги за поставлений замовнику товар. За час користування коштами, поки замовник не оплатить поставку на користь банку, підприємець платить відсотки. Ставка за програмою «Доступний факторинг», для підприємця знижена до 13%, решту - компенсує держава через ФРП.

Наразі ФРП уклав відповідні угоди про компенсацію ставки із дев’ятьма банками-факторами: Таскомбанк, МТБ Банк, Комінбанк, OTP Банк, КБ “Глобус”, Банк Восток, Банк Кредит Дніпро, Сенс Банк, Банк Альянс. Фонд продовжує працювати над розширенням списку банків-факторів.

«Доступний факторинг допомагає долати касові розриви, коли постачальник не має можливості виконати договір постачання через відсутність авансової оплати. Для постачальника, який має контракти з торговельними мережами, що передбачають відстрочку оплати, інструмент факторингу дозволяє підтримати короткострокову ліквідність. Він не потребує додаткової застави і працює з компенсаційною ставкою» - Голова Правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

“Проєкт IBR USAID “Інвестиції для стійкості бізнесу” з радістю підтримує маркетингову та комунікаційну кампанію Програми “Доступний факторинг”, адже через популяризацію цього фінансового інструменту ми сприяємо більшому доступу ММСБ до фінансування. А це є запорукою сталого розвитку українського підприємництва, що допомагає зміцнювати економіку”, - зазначила в.о. керівника Проєкту Юлія Вітка.

На яких умовах надається фінансування

Найголовніше - учасником програми має бути українське підприємство. Крім цього є низка обов'язкових вимог: не бути банкрутом, не мати порушену справу про банкрутство, не мати заборгованостей перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Факторинг надається на умовах відступлення права вимоги, тому це потрібно врахувати у договорі із замовником: при поставці товару (чи послуги) замовнику на умовах відстрочки платежу, передбачити в договорі можливість відступлення права боргової вимоги.

За умовами договору, банк-фактор може надати підприємству фінансування до 95% від вартості поставки. Але, у разі використання програми «Доступний факторинг», сумарне фінансування підприємства (чи групи пов'язаних компаній) не має перевищувати 150 млн грн з урахуванням отриманого фінансування за програмами «Доступні кредити 5-7-9» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9».

Після укладення договору між підприємством та банком-фактором, замовник отримує повідомлення про відступлення прав вимоги на користь банку. Поки замовник не оплатить факторинг поставку, підприємство має сплачувати фіксований відсоток за користування факторинговим фінансуванням. Після оплати поставленого товару замовником на користь банку факторинг вважається завершеним по конкретній поставці.

Строк користування факторинговим фінансуванням має не перевищувати 360 днів. Після остаточного розрахунку підприємець, у разі потреби, має право звернутись до уповноваженого фактору про надання фінансування під наступну поставку. На практиці саме так працює цей інструмент для регулярних поставок.

Скільки це коштує для підприємства?

Щоб оцінити користь від факторингу для свого бізнесу, варто порівняти його зі стандартними фіксованими ставками банків та загальними витратами на обслуговування.

Отже, одноразові витрати на комісії за таким договором доволі стандартні і складатимуть до 3% від максимального ліміту фінансування: 1) за надання факторингового фінансування, 2) за обслуговування факторингового рахунку, 3) за зарахування коштів.

Натомість, за програмою «Доступний факторинг» бізнес отримує фіксовану річну ставку 13% - суттєво нижчу, ніж звичні 20-25%, які пропонують банки. При цьому, банки-фактори підкреслюють, що економічно доцільно співпрацювати за факторингом з обсягом не менше 500 тис. грн щомісяця.

Отже ви поставили до супермаркетів сиру на 500 тис. грн і уклали на 5 місяців (150 днів) договір за програмою Доступний факторинг. Ваші витрати за використання факторингового фінансування будуть складатись з вартості комісії плюс безпосередньо сплата відсотків.

Максимальна комісія: 15 тис. грн., Відсотки: 27,08 тис. грн. Разом: 42,08 тис. грн.

Для порівняння, за аналогічних витрат на комісію при стандартному кредитуванні, витрати на сплату відсотків, оцінку заставного майна та нотаріальні послуги становили б понад 63,0 тис. грн.

Ефективність факторингу очевидна.

Факторинг зручніший не лише в обслуговуванні, але і під час укладення договору: він не вимагає застави чи цільового використання коштів. Це просто гроші за вашу продукцію, які ви отримуєте через банк-фактор в день передачі документів про відвантаження і яким даєте раду на власний розсуд.

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Проєкт USAID “Реформування фінансового сектору” реалізується за підтримки проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Точка зору автора, викладена у цій публікації, не обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів.