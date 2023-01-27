Воєнні навчання Ізраїлю та США: навіщо вони проводяться саме зараз

Олег Вишняков, бізнесмен, Почеснийо консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Ізраїль і США розпочинають масові військові навчання.У навчаннях під назвою Juniper Oak 2023 беруть участь понад 140 літаків, 12 військово-морських кораблів і артилерійські системи обох країн, які знаходяться в Ізраїлі та Східному Середземномор’ї.

Ці навчання мають на меті показати супротивникам, таким як Іран, що Вашингтон попри вторгнення Росії в Україну та погрози Китаю мобілізувати великі військові сили, не полишає своєї уваги й на ситуації на Близькому Сході.

У Центральному Командуванні Збройних сил США сказали, що ці навчання посилюють колективну американо-ізраїльську готовність і покращують оперативну сумісність обох сил, тим самим сприяючи регіональній стабільності. Зокрема, такі навчання, як Juniper Oak, показують, що оперативна сумісність та інтеграція забезпечують “покращену безпеку в регіоні».

Відтак, сили відпрацюють спільне командування та контроль; повітряні операції в боротьбі на морі; бойовий пошук і рятування; електронні атаки; придушення протиповітряної оборони противника; координація удару та розвідка; і заборона повітря.

Зі 142 літаків, які беруть участь у навчаннях, 100 є американськими, включаючи чотири стратегічні бомбардувальники B-52, чотири винищувачі F-35, 45 винищувачів F/A-18 і два безпілотники MQ-9 Reaper.

На що здатні Ізраїль та США?

Це дійсно історична подія. Масштаби цих навчань дійсно вражають.

Попри те, що Ізраїль регулярно проводить різні тренування з американськими військовими в країні, включаючи навчання ВПС і навчання протиракетної оборони, однак такого масштабу “воєнне дійство” відбудеться чи не вперше за останні роки.

У листопаді ЦАХАЛ і американські військові провели серію спільних повітряних навчань, імітуючи удари по Ірану та його регіональним терористичним проксі.

Тодішній голова ЦАХАЛу Авів Кохаві того місяця заявив, що спільні дії з американськими військовими на Близькому Сході будуть «значно розширені».

І таке “розширення” не змусило чекати.

Ця гра м'язами, яка має на меті показати, на що здатні США та Ізраїль.

Чого цими навчаннями хочуть досягти?

По-перше, урегулювання питання щодо ядерної зброї.

Хоча адміністрація Байдена виступала за дипломатичне вирішення ядерної програми Ірану, однак, переговори щодо відновлення іранської ядерної угоди, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), зайшли в глухий кут.

Насильницьке придушення Іраном внутрішніх протестів і надання іранських дронів-шахідів російським військовим зробили перспективи відновлення угоди ще більш віддаленими.

Ізраїль, який був категорично проти повернення до JCPOA, наполягав на більш агресивній позиції США щодо Ірану та пообіцяв діяти проти іранських сил у регіоні. Фактично, США натякає Ірану, що “ми б віддали перевагу дипломатичному результату, але у нас є інші можливості, якщо це буде потрібно».

По-друге, розірвати ланцюжок співпраці Росія-Іран.

Кремль домовився з Іраном про постачання дронів в обмін на свої бази в Сирії та на військові технології.

Зрозуміло, що такі навчання мають розірвати цю “взаємовигідну співпрацю”.

Отже, сьогодні навчання американських та ізраїльських збройних сил підуть на користь не тільки інтересам Ізраїлю та США, а й України. Адже, ймовірно, що фокус Ірану зміниться і замість того, щоб поставляти безпілотники в рф, вони почнуть накопичувати їх для власних потреб.