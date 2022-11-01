Проект держбюджету на 2023 рік готовий до розгляду у 2-му читанні. Що змінилось?

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

Кабмін подав до Ради відкоригований проєкт Бюджету.

Хочу відзначити, що уряд конструктивно попрацював із бюджетними висновками, врахувавши до 2-го читання збалансовані пропозиції парламенту і відкинувши відвертий популізм. Загалом повністю або частково було враховано половину пропозицій Верховної ради, в тому числі і мої пропозиції щодо збільшення надходжень за імпортним ПДВ, акцизами, збільшення ресурсу місцевих бюджетів тощо.

Принципових змін до бюджету не багато і полягають вони у наступному:

Макропрогноз

На 2023 рік очікування по реальній зміні ВВП скориговано з +4,6% до +3,2%, номінальному ВВП – з 6,4 трлн. грн. до 6,28 трлн. грн. Коригування є виправданим через збільшення бази порівняння (покращення очікувань по номінальному ВВП у 2022 році з 4,68 трлн. грн. до 4,73 трлн. грн.), гальмування інфляції, а також більш консервативних оцінок відновлення на 2023 рік внаслідок продовження активних бойових дій, обстріли енергетичної інфраструктури, ризики для зернової угоди тощо. Такі очікування є ближчими до останнього прогнозу НБУ.

Прогноз споживчої інфляції на кінець 2023 року покращено з 30% до 28%. Зближення інфляційних прогнозів Уряду та НБУ (20,8%) слід вітати, але гадаю все ще є місце для узгодження позицій.

Середньорічний прогноз обмінного курсу залишився без змін (42,2 грн/дол.), а от прогноз на кінець 2023 року покращено з 50 до 45,8 грн/дол., що на мою думку більше відповідає поточним очікуванням з врахуванням сповільнення інфляції, задекларованих обсягів фінансування бюджету від партнерів та стану платіжного балансу наступного року.

Решта макро-показників без кардинальних змін (незначно, у межах 1,5% сповільнюється експорт і номінальна зарплата), але все це враховано у коригуванні ВВП.

Дохідна частина бюджету

Через перегляд макропрогнозу, врахування змін до податкового законодавства (внесених після 15 вересня, насамперед у частині повернення повних ставок ПДВ і акцизу при реалізації пального, особливостей застосування ренти на газ) і змін в очікуваннях прибутку від НБУ дохідна частина бюджету скоригована по окремих статтях і загальним підсумком.

Загалом доходи державного бюджету збільшено на 3,9% (+50,1 млрд. грн.) до 1,33 трлн. грн , в тому числі по загальному фонду на 26,5 млрд. грн., спецфонду – на 23,6 млрд. грн.

, в тому числі по загальному фонду на 26,5 млрд. грн., спецфонду – на 23,6 млрд. грн. Основний приріст буде забезпечено за рахунок:

Імпортного ПДВ + 27,1 млн. грн. (загальний фонд)

Акцизу на ввезене пальне +7 млрд. грн. (спецфонд)

Прибутку НБУ +51,6 млрд. грн. (з них 35,5 млрд. грн. –загальний фонд, решта – спецфонд)

ПДФО +14,8 млрд. грн.

Водночас скориговано у бік зменшення доходи від податку на прибуток (-21,3 млрд. грн.), ренти за видобуток газу (-23,5 млрд. грн.), внутрішнього ПДВ (-6 млрд. грн. через більші обсяги очікуваного відшкодування)

Фінансування дефіциту бюджету

Дефіцит бюджету незначно збільшується на 1% (+16,7 млрд. грн.) до 1,297 трлн. грн. за загальним фондом, що буде забезпечено коштом зовнішніх запозичень.

Як частка до ВВП дефіцит бюджету також незначно збільшується з 20 до 20,6% ВВП.

Структура фінансування бюджету не змінюється. Його левову частку планується закрити за рахунок зовнішніх надходжень. Поки що останні заплановані переважно у формі зовнішніх запозичень на суму 1612,8 млрд. грн. (38,2 млрд. дол. за середньорічним курсом, 3,2 млрд дол./міс.) , але слід очікувати переформатування частини таких коштів у гранти (безповоротну допомогу), яка зараховується до доходів бюджету. Принципова домовленість про перерахування щомісяця допомоги на 1,5 млрд. дол. від США та 1,5 млрд. дол. від ЄС досягнуто.

Плановий показник державного боргу на кінець року складе 6,42 трлн грн. (102,3% ВВП).

Видатки державного бюджету

Видатки держбюджету збільшуються на 2,6% (+66,8 млрд. грн.) до 2,64 трлн. грн.

За функціональною розбивкою найбільш помітні зміни наступні.

Соціальний захист:

В абсолютному значенні найбільший приріст буде спрямовано на пенсійну підтримку громадян +38,9 млрд. грн. (на 16,7%). Це дозволить наступного року забезпечити осучаснення та перерахунок пенсій, передбачений чинним законодавством.

Крім того, збільшується фінансування бюджетної програми іпотечних кредитів для ВПО +19,7 млн. грн.

Освіта - збільшується фінансування сумарно на 0,56 млрд. грн. в т.ч.:

підготовки здобуття професійно-технічної освіти + 50 млн. грн (на 25%)

малої академії наук України +30 млн. грн (на 12%)

Національного фонду досліджень та грантів на наукову діяльність + 90 млн. грн. (на 21,7%)

забезпечення організації здобуття освіти за дистанційною формою +150 млн. грн.(на 17,7%)

на проведення ЗНО і моніторингу якості освіти на 215 млн. грн. (на 83%)

Охорона здоров’я:

Впроваджується нова програма «Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України» з метою відбудови закладів охорони здоров’я, зруйнованих або пошкоджених в результаті війни, сумою 420 млн. грн. Програма буде реалізована за рахунок підтримки міжнародних партнерів

Культура - збільшується фінансування на:

розвиток пріоритетних напрямів культури (Українського культурного фонду) + 150 млн грн (в 3,6 рази);

підтримку книговидавництва українською мовою +74 млн. грн (в 6,7 раз).

Інфраструктура – збільшуються видатки на:

Будівництво доріг (по спецфонду, за рахунок акцизу на пальне) + 7 млрд. грн. Кошти будуть спрямовані на дороги загальнодержавного значення, субвенцію місцевим бюджетам на дороги у комунальній власності, розвиток внутрішніх водних шляхів

Видатки на оборону залишаються у розмірі, визначеному рішенням РНБО, і становлять 1,14 трлн. грн. Це відповідає 18,2% ВВП, 43% всіх видатків держбюджету.

Підтримка регіонів

Окрім вже згаданого збільшення субвенції на розвиток місцевих доріг (+2,46 млрд. грн., +18,2%), передбачено також суттєве збільшення Фонду відновлення України (ліквідації наслідків збройної агресії) на 16,1 млрд. грн. (+ 83%) до 35 млрд. грн.

Як і передбачалось бюджетними висновками, відновлено фінансування державного фонду регіонального розвитку у розмірі 2 млрд. грн. (за рахунок зменшення резервного фонду).

Загалом до 2-го читання ресурс місцевих бюджетів збільшено на 33,8 млрд. грн.

В цілому, хочу зазначити, що в результаті доопрацювання до другого читання бюджет зберіг реалістичність та пріоритетність видатків на безпеку і оборону, водночас за окремими статтями вдалося суттєво посилити соціальну складову, інвестиції в покращення інфраструктури, збільшити підтримку регіонів.