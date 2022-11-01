Колонки

17:56 01.11.2022

Автор ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ

Проект держбюджету на 2023 рік готовий до розгляду у 2-му читанні. Що змінилось?

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Проект держбюджету на 2023 рік готовий до розгляду у 2-му читанні. Що змінилось?

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

 

Кабмін подав до Ради відкоригований проєкт Бюджету.

Хочу відзначити, що уряд конструктивно попрацював із бюджетними висновками, врахувавши до 2-го читання збалансовані пропозиції парламенту і відкинувши відвертий популізм.  Загалом повністю або частково було враховано половину пропозицій Верховної ради, в тому числі і мої пропозиції щодо збільшення надходжень за імпортним ПДВ, акцизами, збільшення ресурсу місцевих бюджетів тощо.

Принципових змін до бюджету не багато і полягають вони у наступному:

  1. Макропрогноз
  • На 2023 рік очікування по реальній зміні ВВП скориговано з +4,6% до +3,2%, номінальному ВВП – з 6,4 трлн. грн. до 6,28 трлн. грн. Коригування є виправданим через збільшення бази порівняння (покращення очікувань по номінальному ВВП у 2022 році з 4,68 трлн. грн. до 4,73 трлн. грн.), гальмування інфляції, а також більш консервативних оцінок відновлення на 2023 рік внаслідок продовження активних бойових дій, обстріли енергетичної інфраструктури, ризики для зернової угоди тощо. Такі очікування є ближчими до останнього прогнозу НБУ.
  • Прогноз споживчої інфляції на кінець 2023 року покращено з 30% до 28%. Зближення інфляційних прогнозів Уряду та НБУ (20,8%) слід вітати, але гадаю все ще є місце для узгодження позицій.
  • Середньорічний прогноз обмінного курсу залишився без змін (42,2 грн/дол.), а от прогноз на кінець 2023 року покращено з 50 до 45,8 грн/дол., що на мою думку більше відповідає поточним очікуванням з врахуванням сповільнення інфляції, задекларованих обсягів фінансування бюджету від партнерів та стану платіжного балансу наступного року.
  • Решта макро-показників без кардинальних змін (незначно, у межах 1,5% сповільнюється експорт і номінальна зарплата), але все це враховано у коригуванні ВВП.

 

  1. Дохідна частина бюджету
  • Через перегляд макропрогнозу, врахування змін до податкового законодавства (внесених після 15 вересня, насамперед у частині повернення повних ставок ПДВ і акцизу при реалізації пального, особливостей застосування ренти на газ) і змін в очікуваннях прибутку від НБУ дохідна частина бюджету скоригована по окремих статтях і загальним підсумком.
  • Загалом доходи державного бюджету збільшено на 3,9% (+50,1 млрд. грн.) до 1,33 трлн. грн, в тому числі по загальному фонду на 26,5 млрд. грн., спецфонду – на 23,6 млрд. грн.
  • Основний приріст буде забезпечено за рахунок:
  • Імпортного ПДВ + 27,1 млн. грн. (загальний фонд)
  • Акцизу на ввезене пальне +7 млрд. грн. (спецфонд)
  • Прибутку НБУ +51,6 млрд. грн. (з них 35,5 млрд. грн. –загальний фонд, решта – спецфонд)
  • ПДФО +14,8 млрд. грн.
  • Водночас скориговано у бік зменшення доходи від податку на прибуток (-21,3 млрд. грн.), ренти за видобуток газу (-23,5 млрд. грн.), внутрішнього ПДВ (-6 млрд. грн. через більші обсяги очікуваного відшкодування)

 

  1. Фінансування дефіциту бюджету
  • Дефіцит бюджету незначно збільшується на 1% (+16,7 млрд. грн.) до 1,297 трлн. грн. за загальним фондом, що буде забезпечено коштом зовнішніх запозичень.
  • Як частка до ВВП дефіцит бюджету  також незначно збільшується з 20 до 20,6% ВВП.
  • Структура фінансування бюджету не змінюється. Його левову частку планується закрити за рахунок зовнішніх надходжень. Поки що останні заплановані переважно у формі зовнішніх запозичень на суму 1612,8 млрд. грн. (38,2 млрд. дол. за середньорічним курсом, 3,2 млрд дол./міс.) , але слід очікувати переформатування частини таких коштів у гранти (безповоротну допомогу), яка зараховується до доходів бюджету. Принципова домовленість про перерахування щомісяця допомоги на 1,5 млрд. дол. від США та 1,5 млрд. дол. від ЄС досягнуто.
  • Плановий показник державного боргу на кінець року складе 6,42 трлн грн. (102,3% ВВП).

 

  1. Видатки державного бюджету
  • Видатки держбюджету збільшуються на 2,6% (+66,8 млрд. грн.) до 2,64 трлн. грн.
  • За функціональною розбивкою найбільш помітні зміни наступні.
  • Соціальний захист:
  • В абсолютному значенні найбільший приріст буде спрямовано на пенсійну підтримку громадян +38,9 млрд. грн. (на 16,7%). Це дозволить наступного року забезпечити осучаснення та перерахунок пенсій, передбачений чинним законодавством.
  • Крім того, збільшується фінансування бюджетної програми іпотечних кредитів для ВПО +19,7 млн. грн.
  • Освіта - збільшується фінансування сумарно на 0,56 млрд. грн. в т.ч.:
  • підготовки здобуття професійно-технічної освіти + 50 млн. грн (на 25%)
  •  малої академії наук України  +30 млн. грн (на 12%)
  • Національного фонду досліджень та грантів на наукову діяльність + 90 млн. грн. (на 21,7%)
  • забезпечення організації здобуття освіти за дистанційною формою +150 млн. грн.(на 17,7%)
  • на проведення ЗНО і моніторингу якості освіти на 215 млн. грн. (на 83%)
  • Охорона здоров’я:
  • Впроваджується нова програма «Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України» з метою відбудови закладів охорони здоров’я, зруйнованих або пошкоджених в результаті війни, сумою 420 млн. грн. Програма буде реалізована за рахунок підтримки міжнародних партнерів
  • Культура - збільшується фінансування на:
  • розвиток пріоритетних напрямів культури (Українського культурного фонду) + 150 млн грн (в 3,6 рази);
  • підтримку книговидавництва українською мовою +74 млн. грн (в 6,7 раз).
  • Інфраструктура – збільшуються видатки на:
  • Будівництво доріг (по спецфонду, за рахунок акцизу на пальне) + 7 млрд. грн. Кошти будуть спрямовані на дороги загальнодержавного значення, субвенцію місцевим бюджетам на дороги у комунальній власності, розвиток внутрішніх водних шляхів
  • Видатки на оборону залишаються у розмірі, визначеному рішенням РНБО, і становлять 1,14 трлн. грн. Це відповідає 18,2% ВВП, 43% всіх видатків держбюджету. 

 

  1.  Підтримка регіонів
  • Окрім вже згаданого збільшення субвенції на розвиток місцевих доріг (+2,46 млрд. грн., +18,2%), передбачено також суттєве збільшення Фонду відновлення України (ліквідації наслідків збройної агресії) на 16,1 млрд. грн. (+ 83%) до 35 млрд. грн.
  • Як і передбачалось бюджетними висновками, відновлено фінансування державного фонду регіонального розвитку у розмірі 2 млрд. грн. (за рахунок зменшення резервного фонду).
  • Загалом до 2-го читання ресурс місцевих бюджетів збільшено на 33,8 млрд. грн.

В  цілому, хочу зазначити, що в результаті доопрацювання до другого читання бюджет зберіг реалістичність та пріоритетність видатків на безпеку і оборону, водночас за окремими статтями вдалося суттєво посилити соціальну складову, інвестиції в покращення інфраструктури, збільшити підтримку регіонів.

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