У серпні стан платіжного балансу помітно покращився

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

У серпні вперше не лише з початку війни, а й з початку року, платіжний баланс зведено з профіцитом 3235 млн. дол. Профіцит сформовано як за поточним, так і фінансовим рахунком.

На стороні рахунку поточних операцій, слід відмітити зростання експорту товарів порівняно з липнем на 16%, зокрема по:

продовольчим товарам – на 34%, у т. ч. зерновими – на 45,8%;

мінеральним продуктам (у т. ч. рудами) – на 4,5%;

продукції хімічної промисловості – на 0,2%;

промисловим виробам – на 7,4%.

У серпні експорт товарів склав 3131 млн. дол. Це найкращий місячний показник з початку війни. Утім це все ще у майже 2 рази менше, ніж рік тому . Поліпшення показників товарного експорту пов’язано, насамперед, із відкриттям зернових коридорів у серпні. Продовольчі товари зайняли 61% у структурі експорту товарів за цей місяць (для порівняння рік тому – 42%).

Імпорт товарів також продовжив збільшуватись, але темпи зростання проти липня пригальмували до 2%. Як результат дефіцит торгівлі товарами у липні скоротився до 1634 млн. дол. (проти 1984 млн. дол. у липні, 1857 млн. дол. у червні)

Негативне сальдо торгівлі послугами у серпні також дещо зменшилось проти липня (мінус 6%) і було найнижчим за літні місяці.

Загалом профіцит поточного рахунку у серпні склав 2018 млн. дол . Це також найкращий показник з початку війни . Серед його складових, дефіцит торгівлі товарами і послугами, як і в минулі місяці, із запасом компенсувався за рахунок позитивного сальдо первинних і вторинних доходів (стійких надходжень від оплати праці, прискорення надання грантової допомоги, збереження значних обсягів грошових переказів в Україну). За 8 місяців 2022 року позитивне сальдо рахунку поточних операцій сягнуло 6 674 млн. дол.

Фінансовий рахунок у серпні вперше з початку року сформовано з профіцитом в 1 212 млн.дол. Позитивне сальдо забезпечено за рахунок операцій державного сектору (кредити) на тлі уповільнення відтоку валюти за операціями приватного сектору. Утім з початку року баланс за фінансовим рахунком залишається глибоко негативним – «мінус» 11 858 млн дол. Основні фактори – скорочення торгівельних кредитів, збільшення валюти поза банками.

Результати серпня дозволили дещо покращити сумарний баланс за підсумками 8 місяців.

Негативне сальдо платіжного балансу скоротилось до 5162 млн. дол., тоді як місяць назад кумулятивна воно дорівнювало «мінус» 8397 млн. дол. Це дозволило збільшити ЗВР з 22,4 до 25,4 млрд. дол. або до 4 місяців майбутнього імпорту (при рекомендованому мінімумі три). Такий рівень є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.

Результати серпня дійсно є обнадійливими. Водночас всі основні завдання задля зменшення тиску на ЗВР, обмінний курс та підтримання фінансової стабільності залишаються на порядку денному. Мова йде, по-перше, про збільшення можливостей для нарощування експорту, зокрема вирішення питань страхування ризиків, логістики, доступу до обігових кошті. По-друге, про збереження ритмічності залучення зовнішньої допомоги у достатніх обсягах, в тому числі через започаткування стабілізаційної програми МВФ.