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17:43 03.01.2024

SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

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SpaceX вивела на орбіту шість супутників здатних забезпечувати роботу сервісу Direct to Cell, йдеться в повідомленні компанії .

Direct to Cell (DtC) – сервіс, завдяки якому супутниковий зв’язок Starlink має з’явитися на звичайних смартфонах. Він дозволить обмінюватися файлами, текстовими та голосовими повідомленнями через супутникове з’єднання. Серед потенційних партнерів SpaceX поDirect to Cell вже є T-Mobile, Rogers, KDDI, Optus, One New Zeland, Salt Mobile AG та Entel Chile.

DtC анонсували до запуску у 2024 році. Direct to Cell надаватиме можливість передавання сигналу зв’язку 4G LTE із супутників на звичайні смартфони.

Теги: #spacex

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