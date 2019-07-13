Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф просит Офис президента Украины, Кабинет министров и глав правоохранительных органов немедленно осудить преступные действия в отношении телеканала.

Соответствующее заявление Бенкендорфа обнародовано на сайте "112.ua".

"В ночь на 13 июля было обстреляно здание телеканала "112 Украина". Все сотрудники "112" целы и невредимы – и это самое главное. Я обращаюсь в Офис президента Украины, Кабинет министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - заявил Бенкендорф.

Гендиректор также обратился к сотрудникам "112.Украина", 112.ua и 112.international: "Коллеги, мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении".

Бенкендорф также поблагодарил всех, "кто прислал слова поддержки".

"Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта "112". Мы есть. Мы остаемся в эфире и в интернете", - добавил он.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 13 июля, неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета. В результате обстрела никто не пострадал. Начало уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.