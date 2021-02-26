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10:57 26.02.2021

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

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В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

В Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ", которым обжалуется указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций.

"25 февраля 2021г в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", которым обжалуется указ президента Украины от 2 февраля 2021г № 43/2021" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п.4 приложения №2, согласно которому применены санкции к истцу", - сказано в сообщении Верховного суда в пятницу.

Иску, который поступил в суд, присвоено регистрационный номер дела - № 9901/40/21.

В Верховном суде напомнили, что ранее к ним уже поступали исковые заявления по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021.

Так, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков.

Помимо этого, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/23/21 суд отказал в открытии производства по еще одному иску.

"11 февраля КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина (дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021г)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО "Новости 24 часа" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Постановлением от 23 февраля суд продлил на 10 дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" в деле № 9901/33/21.

"Кроме этого, 24 февраля 2021 поступил иск Тараса Козака (присвоен регистрационный номер дела - № 9901/39/21)", - добавили в Верховном суде.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Теги: #112_канал #верховный_суд #санкции
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