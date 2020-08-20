Телеком

12:48 20.08.2020

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

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Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет еще одну внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" (Киев, телеканал "112 Украина") за прозвучавшие в эфире телеканала утверждения про "гражданскую войну" в Украине.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в четверг, во время трансляции 27 июля 2020 года передачи "Прайм" (с 17:19 до 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения украинского законодательства в сфере медиа (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также нарушение обязательств телерадиоорганизации по соблюдению законодательства Украины и распространению объективной информации). Передача повторно транслировалась также 28 июня (с 3:16 по 3:57).

Среди произнесенных гостем передачи народным депутатом Украины II-VII созывов Петром Симоненко сентенций были в том числе и заявления о том, что в Украине идет "гражданская война", что "надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей, и тогда война закончится" и другие.

В Нацсовете подчеркивают, что ведущие телепрограммы на такие высказывания гостя программы не реагировали.

Члены Национального совета, рассмотрев результаты мониторинга вещания компании за эти дни, единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли телеканал "112 Украина" действующие нормы украинского законодательства.

Теги: #112_канал #проверка #телерадиовещание #нацсовет
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