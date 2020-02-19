События

12:57 19.02.2020

Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

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Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

Генеральный продюсер телеканала NewsOne и ведущий Василий Голованов заявил об уходе с должности.

"Решение идти дальше далось мне очень нелегко. Сегодня первый "Украинский формат" без меня, с другими ведущими… По иронии судьбы, со мной вышло в эфир 112 эпизодов "Украинского формата". Дорогие друзья, простите, если расстроил вас этим сообщением. Мы обязательно еще встретимся", - написал Голованов в своем открытом письме к коллективу телеканала на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он поблагодарил коллег за совместную работу в течение трех лет.

При этом Голованов в открытом письме не объяснил причин своего решения.

Теги: #голованов #кадры #newsone
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