Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

Генеральный продюсер телеканала NewsOne и ведущий Василий Голованов заявил об уходе с должности.

"Решение идти дальше далось мне очень нелегко. Сегодня первый "Украинский формат" без меня, с другими ведущими… По иронии судьбы, со мной вышло в эфир 112 эпизодов "Украинского формата". Дорогие друзья, простите, если расстроил вас этим сообщением. Мы обязательно еще встретимся", - написал Голованов в своем открытом письме к коллективу телеканала на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он поблагодарил коллег за совместную работу в течение трех лет.

При этом Голованов в открытом письме не объяснил причин своего решения.