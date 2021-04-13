Верховный суд отложил до 31 мая рассмотрение иска 112 канала о применении санкций

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) начал рассмотрение дела по иску ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ" об обжаловании указа президента Украины от 2 февраля 2021 года "О решении совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", сообщает Верховный суд.

В сообщении, размещенном на сайте суда, отмечается, что в ходе судебного заседания 12 апреля заслушаны ходатайства сторон.

"Удовлетворив ходатайство истца об отложении рассмотрения дела и предоставления срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика - Службой безопасности Украины, Верховный суд отложил рассмотрение дела", - говорится в сообщении.

По информации Верховного суда, следующее судебное заседание состоится 31 мая в 14.00.

Исковое заявление от ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ " поступило 25 февраля 2021 года, постановлением от 2 марта открыто производство по делу. В дальнейшем постановлением от 6 апреля 2021 суд удовлетворил заявление Службы безопасности Украины о продлении процессуального срока для подачи в суд доказательств и объяснений по иску ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ ".

В Верховном суде напоминают, что всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".