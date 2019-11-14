Телеком

13:34 14.11.2019

Нацсовет по телерадио проведет внеплановую проверку телеканала "NewsOne"

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Нацсовет по телерадио проведет внеплановую проверку телеканала "NewsOne"

 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" в связи с высказываниями, имеющими признаки разжигания вражды.

Решение было принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"В этот день в эфире лицензиата зафиксировано трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23.25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании", - указывается в сообщении.

В частности речь идет о ч.1 ст. 28 закона "Об информации", согласно которому информация не может использоваться для призыва к свержению конституционного строя, нарушения территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершения терактов и посягательства на права и свободы человека.

Также были выявлены признаки нарушения п. 3, 4 и 9 ч. 2 ст. 6 закона "О телевидении и радиовещании", согласно которым не допускается использование терерадиоорганизация для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающие признают правомерным оккупацию территории Украины).

Причиной внеплановой проверки стало прозвучавшее в эфире высказывание "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайданивських барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. д. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

Решение касательно телеканала "NewsOne" будет принято Нацсоветом по итогам проверки.

Теги: #телеканал #проверка #телерадиовещание #нацсовет #newsone
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