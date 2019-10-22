Телеком

14:34 22.10.2019

Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

1 мин читать
Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сообщается на сайте ОАСК во вторник.

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в ОАСК об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

Ранее, в конце июля, Нацсовет по телерадиовещанию в ходе внеплановой проверки NewsOne зафиксировал нарушения в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1". Член Нацсовета Сергей Костинский заявлял, что если факты нарушений (разжигание вражды) подтвердятся, то, по его прогнозам, к NewsOne будут применены санкции.

Позже Нацсовет по телерадиовещанию сообщил о намерении обратиться в суд по поводу аннулирования лицензии NewsOne из-за трансляции передач с признаками разжигания вражды в украинском обществе.

6 сентября в ОАСК поступил иск от телеканала NewsOne о признании противоправным решение Нацсовета по телерадиовещаниию о назначении внеплановой выездной проверки телеканала.

Теги: #телеканал #суд #newsone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:55 22.10.2019
Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки

Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки

11:55 22.10.2019
Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

15:54 21.10.2019
Апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

13:51 21.10.2019
Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы владельца затонувшего катера "Иволга", на борту которого погибли 22 человека

Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы владельца затонувшего катера "Иволга", на борту которого погибли 22 человека

11:43 21.10.2019
Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна

11:43 21.10.2019
За Гладковского внесли залог

За Гладковского внесли залог

20:59 19.10.2019
Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать

Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать

19:38 18.10.2019
Подозреваемый в нападениях с ножом в Днепровском районе Киева помещен в психиатрическое учреждение

Подозреваемый в нападениях с ножом в Днепровском районе Киева помещен в психиатрическое учреждение

19:08 18.10.2019
Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

17:03 18.10.2019
Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 10% украинцев используют как источник новостей российские СМИ - опрос Internews

"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

"Vodafone Украина" подключила к 4G сети еще 70 н.п. в 20 областях

Google представила новые смартфоны Pixel 4

Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи

Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по соблюдению законов при смене собственников информканалов и по обеспечению суверенитета Украины - Корниенко

Германия может разрешить Huawei поставлять оборудование для сетей 5G

"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

Украинский стартап Grammarly привлек $90 млн инвестиций и планирует расширять киевский офис

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА