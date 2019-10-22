Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сообщается на сайте ОАСК во вторник.

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в ОАСК об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

Ранее, в конце июля, Нацсовет по телерадиовещанию в ходе внеплановой проверки NewsOne зафиксировал нарушения в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1". Член Нацсовета Сергей Костинский заявлял, что если факты нарушений (разжигание вражды) подтвердятся, то, по его прогнозам, к NewsOne будут применены санкции.

Позже Нацсовет по телерадиовещанию сообщил о намерении обратиться в суд по поводу аннулирования лицензии NewsOne из-за трансляции передач с признаками разжигания вражды в украинском обществе.

6 сентября в ОАСК поступил иск от телеканала NewsOne о признании противоправным решение Нацсовета по телерадиовещаниию о назначении внеплановой выездной проверки телеканала.