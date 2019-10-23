Политика

18:13 23.10.2019

"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

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"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

Политическая партия "Европейская солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала "NewsOne" по защите деловой репутации и отстояла право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции, сообщается на сайте партии в среду.

"Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинских высказываниях и факты, которые ретранслирует телеканал "NewsOne", а также о соответствии риторики СМИ "темникам Кремля" и месседжам российской пропаганды, являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала", - указано в сообщении.

Скан-копия соответствующего постановления суда от 1 октября обнародована на сайте партии.

"Решение Хозяйственного суда города Киева от 30.01.2019 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 12.06.2019 из дела №910/13556/18 оставить без изменений, а кассационную жалобу ООО "Новости 24 часа" – без удовлетворений", - говорится в постановлении.

В "Европейской солидарности" отмечают, что партия в этом деле выиграла все три судебные инстанции. "В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране", - говорится в сообщении.

Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде по оценке деятельности институтов защищены ст.80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

"Европейская солидарность" является партией, которая придерживается европейских принципов демократии и свободы слова, и будет отстаивать право каждого на возможность реагировать на любые процессы, происходящие в стране", - заявили в партии.

Теги: #евросолидарность #суд #newsone
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