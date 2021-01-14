Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NEWSONE) внеплановую безвыездную проверку на соблюдение лицензиатом законодательных норм, согласно которым распространение призывов к вражде запрещено.

Как сообщается на сайте регулятора в четверг, проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января 2021 года. В тот день вещатель с 21:00 вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Повтор передачи состоялся 5 января 2021 года (начало в 7:21).

"Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также ту часть населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения лицензиатом требований абзацев 4 и 6 ч. 2 ст. 6, пунктов "а" и "в" ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании" и ч. 1 ст. 28 закона Украины "Об информации", - поясняется в сообщении.

Регулятор заявляет, что в высказываниях Пиховшека, в частности, есть признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине.

В Нацсовете отметили, что передача "Эпицентр украинской политики" относится к категории "информационно-аналитических", предусматривает повышенное внимание телерадиоорганизации к соблюдению требований и стандартов (объективности, сбалансированности и др.), поскольку именно на такую информацию рассчитывает аудитория телеканала.

"Субъективное, политически предвзятое и негативное освещение ситуации с вопросами функционирования и использования украинского и русского языков в Украине в этом случае может свидетельствовать не только о сознательной позиции журналиста Пиховшека, но и редакционной политике ООО "Новости 24 часа", - отмечено в сообщении.

"Во время передачи ни ее ведущая, ни другие творческие или редакционные работники телеканала не приняли меры реагирования на высказывания гостя для прекращения правонарушения в прямом эфире. Не было высказано своей оценки или альтернативной позиции по данному вопросу, представителями телеканала не было высказано беспокойство или принесены извинения от официальных представителей СМИ", - констатируется в сообщении.

В связи с этим, для выяснения того, как ООО "Новости 24 часа" придерживается указанных требований действующего законодательства, Нацсовет назначил внеплановую невыездную проверку. Она будет проводиться в период с 8 по 19 февраля 2021 года.

Кроме того, Национальный совет обратится в Комиссию по журналистской этике и Уполномоченному по защите государственного языка с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче "Эпицентр украинской политики" профессиональных этических стандартов журналиста, а также требований действующего законодательства Украины.