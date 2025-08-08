Інтерфакс-Україна
Телеком
09:59 08.08.2025

Сьогодні День військ зв’язку ЗСУ

2 хв читати
Сьогодні День військ зв’язку ЗСУ
Фото: 41 омбр

Президент України Володимир Зеленський у День військ зв’язку Збройних сил України привітав військовослужбовців і зазначив їх важливість для успішного ведення бойових дій.

"День військ зв’язку Збройних сил України. День вдячності тим, завдяки кому в найскладніші моменти зберігається головне – надійний зв’язок. Між підрозділами. Між командуванням і фронтом. Між рішенням і дією. Успіх важливих операцій, злагодженість дій наших захисників і захисниць – усе це теж результати фахової роботи воїнів-зв’язківців", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував військовослужбовцям за професіоналізм і підтримання стабільної комунікації у Силах оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у свою чергу зазначив, що без зв’язку армія не змогла б працювати.

"Це день тих, кого називають нервовою системою армії. Війська зв’язку забезпечують систему управління, передачу інформації та її захист. Зв’язківці є в кожному роді військ, на кожному напрямку, у штабах, вузлах та на командних пунктах, від передової до Генштабу. Ваша робота не завжди потрапляє "в кадр". Але без вас армія не працювала б", - написав Сирський в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що зв’язківці не лише забезпечують комунікацію, але й й захищають інформаційні канали, забезпечують стійкість управління, будують мережі в найгарячіших точках, тримають ефір у найскладніші моменти.

"Цього дня вшановуємо кожного військового звʼязківця, який загинув у боротьбі за Україну. Вічна пам’ять. Цього дня дякуємо кожному воїну-звʼязківцю за таку важливу роботу. За стабільний, захищений і надійний зв’язок", - додав він.

Теги: #день_військ_звязку_зсу

