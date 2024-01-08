Спорт

16:31 08.01.2024

Мінспорту схвалило участь делегації національної збірної України в зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї

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Міністерство молоді та спорту України схвалило участь офіційної делегації національної збірної команди України в IV зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо (Республіка Корея).

Згідно з наказом №81 від 4 січня, Мінспорту затвердило склад офіційної делегації України у складі 71 особи та погодило їх перебування в Канвондо з 10 січня до 5 лютого 2024 року.

IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 19 січня до 1 лютого 2024 року в Канвондо (Республіка Корея).

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