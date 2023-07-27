Федерація фехтування України оскаржить рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан

Федерація фехтування України готується оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу, повідомив президент федерації Михайло Ілляшев.

"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан у цій ситуації. Я якраз перебуваю на чемпіонаті світу, і ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, тому що безпосередньо суддя, який судив цей поєдинок, він не давав чорної картки і не дискваліфікував її (Ольгу Харлан - ІФ-У)", - сказав Ілляшев в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він зазначив, що дискваліфікація з'явилася після того, як уже було призначено наступний поєдинок.

Також президент Федерації фехтування додав, що ця дискваліфікація не дає можливості Харлан брати участь у командних змаганнях, які відбудуться за кілька днів у Мілані.

Він наголосив, що важливо, щоб дискваліфікацію було скасовано до того, як відбудуться командні змагання, оскільки чемпіонат світу дає багато залікових балів для кваліфікації в Олімпійських іграх.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

Українська спортсменка перемогла росіянку з рахунком 15:7 і відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами FIE, відсутність прояву поваги карається дискваліфікацією.