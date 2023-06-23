Легендарный голкипер "Металлиста" Горяинов выставит на аукцион коллекцию футбольных раритетов, чтобы собрать деньги на технику для эвакуации раненых

Легендарный голкипер ФК "Металлист" (Харьков) Александр Горяинов и его жена Нелли иницируют серию международных благотворительных аукционов "HelpKEEPER УКРАИНА 2023", средства от которых пойдут на обеспечение потребностей украинских военных, в частности на покупку для сил территориальной обороны, сформированных в Харьковской области, специальной бронированной техники для эвакуации раненых.

"Саша Горяинов (возможно, сначала это было эмоциональное решение, а потом - очень осознанное) решил, что та коллекция футбольных раритетов, артефактов, которая собиралась на протяжении всей его карьеры,.. словно создана для того, чтобы сегодня от нее условно говоря избавиться, но избавиться таким образом, чтобы собрать средства на поддержку наших Вооруженных сил", - сказал на брифинге в пятницу общественный деятель и волонтер Кирилл Лукаш.

"Наша цель - собрать как можно больше денег на спасение наших воинов, на их потребности", - добавил Горяинов.

По словам Лукаша, название аукционов - производное от слов help (помощь) и голкипер. Предполагается, что аукционы будут проходить в разных формах.

"У аукциона будет несколько разных форм. Будут аукционы, которые организованы по соревновательному принципу, - классические аукционы. А будут и по лотерейному принципу. То есть участие, а потом рандомно мы будем выбирать тех, кто станет счастливым собственником того или иного раритета из коллекции", - сказал Лукаш.

Среди лотов, которые будут выставлены, билеты на матчи, футболки (в том числе и та, в которой Горяинов играл в первом еврокубковом матче "Металлист" - "Эвертон"), бронзовые и серебряная медали Чемпионата Украины.

Ожидается, что идею аукционов поддержат другие футболисты Украины (как бывшие, так и нынешние), а также бывший тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич. Инициаторы также надеются, что к проекту присоединятся также медийные личности и люди искусства.

Первый аукцион из серии "HelpKEEPER УКРАИНА 2023" пройдет 29 июня, в день рождения Александра Горяинова.

Как известно, Горяинов - рекордсмен по количеству игр, сыгранных за "Металлист" и обладатель самой длинной "сухой" серии в чемпионатах Украины (943 минуты).