Спорт

13:37 30.05.2023

Збірна України візьме участь у перших Європейських іграх єдиноборств серед школярів у Белграді - Міносвіти

1 хв читати
Збірна України візьме участь у перших Європейських іграх єдиноборств серед школярів у Белграді - Міносвіти

Збірна України візьме участь у перших Європейських іграх єдиноборств серед школярів - European Open School Combat Games, повідомляє Міністерство освіти і науки України у вівторок.

Згідно з повідомленням, змагання відбудуться з 30 травня до 3 червня на спортивних аренах у Белграді (Сербія).

Україну представлять 246 учнів з усіх регіонів, які змагатимуться в п'яти видах спорту: греко-римська та вільна боротьба, дзюдо, самбо і тхеквондо.

"Наша команда вже у Сербії, готова змагатися на Перших європейських іграх єдиноборств. Важка дорога позаду, всіх дітей доставили до місця проведення змагань, розселили, починаються технічні комітети з видів спорту", - розповів голова делегації, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти Вадим Стеценко.

Теги: #збірна_україни #єдиноборства

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 25.02.2021
Руслан Ротань: ми хочемо, щоб Цітаішвілі і Шуранов грали за Україну

Руслан Ротань: ми хочемо, щоб Цітаішвілі і Шуранов грали за Україну

07:09 11.10.2018
Україна зіграла внічию з Італією в товариському матчі в Генуї

Україна зіграла внічию з Італією в товариському матчі в Генуї

13:01 20.09.2018
Збірна України піднялася на шість позицій в рейтингу ФІФА, на 29-е місце

Збірна України піднялася на шість позицій в рейтингу ФІФА, на 29-е місце

07:12 07.09.2018
Україна стартувала в Лізі націй УЄФА з виїзної перемоги над Чехією

Україна стартувала в Лізі націй УЄФА з виїзної перемоги над Чехією

18:18 26.07.2018
Україна розгромно програла Португалії у півфіналі юнацького Євро-2018

Україна розгромно програла Португалії у півфіналі юнацького Євро-2018

19:08 03.06.2018
Збірна України розгромила Албанію в товариському матчі

Збірна України розгромила Албанію в товариському матчі

21:30 28.01.2018
Порошенко привітав збірну України з біатлону з перемогою на чемпіонаті Європи

Порошенко привітав збірну України з біатлону з перемогою на чемпіонаті Європи

12:50 12.10.2013
Фоменко: потрібно бути реалістами і готувати збірну України до матчів плей-офф відбору ЧС- 2014

Фоменко: потрібно бути реалістами і готувати збірну України до матчів плей-офф відбору ЧС- 2014

11:30 12.10.2013
Україна перемагає Польщу і наближається до завоювання путівки на ЧС у Бразилії

Україна перемагає Польщу і наближається до завоювання путівки на ЧС у Бразилії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інтеграція молодих українців до ЄС не має стати асиміляцією - Мінспорту

IWF дозволила брати участь атлетам із РФ і Білорусі в нейтральному статусі на змаганнях

Збірна України з футболу продовжить участь у відбірковому етапі Євро-2024

Мінспорту заборонило делегаціям нацзбірних брати участь у змаганнях зі спортсменами з РФ або Білорусі

Німеччина готова заборонити в'їзд до країни російським спортсменам, навіть якщо їх буде допущено до міжнародних змагань, - глава МВС

ОСТАННЄ

Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися з-за кордону, - понад 200 осіб

Спортивно-реабілітаційний комплекс "Колос" для людей з інвалідністю відновлено за допомогою ЄІБ та ПРООН у Решетилівці на Полтавщині

Ізраїльські інвестори побудують у Бучі спорткомплекс за $1,2 млн

Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

До Дня вишиванки перша леді України Олена Зеленська передала вишиванку з власним автографом на підтримку юних спортсменів

Павелко: маємо обєднувати зусилля і закордонних партнерів, щоб не допустити росіян і білорусів до участі в Олімпіаді-2024

Катарський шейх поліпшив пропозицію щодо купівлі "Манчестер Юнайтед"

Інтеграція молодих українців до ЄС не має стати асиміляцією - Мінспорту

Україна запропонувала ЄС виробити спільний порядок денний із питань молодіжної політики - Мінспорту

IWF дозволила брати участь атлетам із РФ і Білорусі в нейтральному статусі на змаганнях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА