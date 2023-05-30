Збірна України візьме участь у перших Європейських іграх єдиноборств серед школярів у Белграді - Міносвіти

Збірна України візьме участь у перших Європейських іграх єдиноборств серед школярів - European Open School Combat Games, повідомляє Міністерство освіти і науки України у вівторок.

Згідно з повідомленням, змагання відбудуться з 30 травня до 3 червня на спортивних аренах у Белграді (Сербія).

Україну представлять 246 учнів з усіх регіонів, які змагатимуться в п'яти видах спорту: греко-римська та вільна боротьба, дзюдо, самбо і тхеквондо.

"Наша команда вже у Сербії, готова змагатися на Перших європейських іграх єдиноборств. Важка дорога позаду, всіх дітей доставили до місця проведення змагань, розселили, починаються технічні комітети з видів спорту", - розповів голова делегації, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти Вадим Стеценко.