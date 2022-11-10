Спорт

11:32 10.11.2022

У вигнанні боксерів рф з WBC росіяни звинувачують братів Кличко

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У вигнанні боксерів рф з WBC росіяни звинувачують братів Кличко

Виключення російських боксерів із рейтингів WBC добилися брати Кличко. Про це у коментарі російському "Матч ТБ" заявив тренер російських боксерів Едуард Кравцов.

"Вважаю, що, швидше за все, було проведено роботу українською стороною на конгресі WBC. Брати Кличко надто багато приділили цьому уваги, і WBC, на жаль, ухвалив таке рішення", - сказав Кравцов.

Він також висловив побоювання, що приклад WBC можуть наслідувати й інші боксерські організації.

Нагадаємо, Віталій Кличко - володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу у версії WBC. Віталій та Володимир Кличко були володарями чемпіонських поясів усіх найбільших боксерських організацій.

Теги: #wbc #wbc_кличко

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