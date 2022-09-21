ТРЦ Promenada Center стане спортивним аутлет-центром

Один із перших торговельних центрів Києва Promenada Center після 19 років роботи змінює концепцію та стає спортивним аутлетом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Української торгової гільдії (UTG).

За її даними, у процесі реброкериджу ТРЦ Promenada Center трансформується у спортивний аутлет, який представляє широкий асортимент товарів для активного життя. На двох рівнях площею 25 тис. кв. м розмістяться 26 магазинів спортивного одягу, техніки та мілітарі.

"Оновлення ТРЦ Promenada Center здійснюватиметься максимально м'яко і для відвідувачів, і для орендарів. У процесі реброкериджу відбудеться м'яка зміна та доповнення операторів: спочатку заповнення вільних лотів, потім релокація наявних, щоб у такий складний час об'єкт продовжував функціонувати і, щонайменше, окупатися", - пояснила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За її словами, у Promenada Center вже багато років успішно представляють свої аутлет-колекції оператори Betty Barclay, Le rossy, Levis, SuperDry та ін.

"Завдяки тому, що на Лук'янівці (район Києва - ІФ-У) більше немає магазина в такому форматі, ці оператори мали високу конвекцію. Тому було ухвалено рішення максимально зосередитися на концепції аутлет-центру, доповнивши її широким асортиментом спортивних товарів, щоб жителі центральної частини Києва могли купувати товари, що сподобалися, за прийнятними цінами", - сказала Локтіонова.

Вона нагадала, що у 2020 році відбулася заміна одного з якірних орендарів: на місці "Фуршету" відкрито сучасний продуктовий супермаркет "Сільпо", пізніше було відкрито магазин мережі JYSK. Наступним етапом оновлення стане створення спортивного аутлета.