Спорт

17:46 25.08.2022

БФ "Майбутнє – дітям" та Посольство України в Греції влаштували дітям-спортсменам з постраждалих регіонів святкування Дня Незалежності України

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БФ "Майбутнє – дітям" та Посольство України в Греції влаштували дітям-спортсменам з постраждалих регіонів святкування Дня Незалежності України

За підтримки БФ “Майбутнє – дітям”, Посольства України в Греції, Греко-української палати та мерії Афін у літньому таборі Афінській мерії відбулося святкування Дня Незалежності України. Захід був влаштований для молодих українських спортсменів з постраждалих регіонів країни, які наразі перебувають у Греції та тренуються у рамках міжнародного проєкту Olympic Dreams 2022.

“День Незалежності – одне з головних свят нашої країни. Цьогоріч воно набуло особливого сенсу, адже сьогодні українці виборюють свою незалежність у війні. Але при цьому важливо й не забувати заради чого ми боремось. Майбутнє нашої країни - це діти, і сьогодні необхідно робити все, аби не просто забезпечити їм захист та безпеку, а й надати можливості для їхнього розвитку. Створити умови для того, щоб вони могли жити нормальним життям, як мільйони їхніх однолітків по всьому світові. Саме тому такі проєкти, як Olympic Dreams 2022, є необхідними та своєчасними”, – зазначив Посол України у Греції Сергій Шутенко.

До святкування долучилася також й мерія Афін, яка запросила українських молодих спортсменів до свого міста, де вони в спеціалізованому спортивному таборі отримали можливість додатково тренуватися ще 2 тижні та готуватися до майбутніх європейських турнірів та чемпіонатів. На дітей чекали святкування, частування та подарунок від віце-мера Афін – екскурсія до Акрополя.

“Ми дуже вдячні й посольству України в Греції, й мерії міста Афіни за те, що підтримали наш проєкт Olympic Dreams 2022 та так дієво долучилися до допомоги. Діти, які продовжать своє тренування у Греції – це майбутні чемпіони, які будуть захищати честь нашої країни на спортивних майданчиках по всьому світу", – зазначив меценат БФ "Майбутнє – дітям" Анатолій Бойко.

Нагадаємо, що за підтримки НОК України, українського Благодійного Фонду “Майбутнє – дітям” та мецената Анатолія Бойко понад 100 юних спортсменів з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших постраждалих регіонів України під керівництвом тренерів Карена Балаяна, Олександри Старкової та Євгенії Щербак проводять це літо у системних тренуваннях у безпечній та сонячній Греції.

26 липня НОК України та Фондом було організовано міжнародний проєкт Olympic Dreams 2022 з товариським турніром з дзюдо серед спортсменів з України, Греції та Кіпру в місті Лутракі (Греція) в Молодіжному спортивно-тренувальному центрі Sport Camp.

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