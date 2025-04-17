Інтерфакс-Україна
Спорт
12:02 17.04.2025

Рада підтримала законопроєкт щодо адаптивного спорту

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Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо адаптивного спорту", повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"В Україні офіційно зʼявиться "адаптивний спорт" – новий напрям для підтримки людей з інвалідністю та постраждалих від війни, – ухвалено в цілому законопроєкт №9485", – написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Він вказав, що згідно з текстом документу адаптивний спорт виділяється як окремий напрям у сфері фізичної культури, у якому можуть брати участь військові та цивільні, які отримали інвалідність або мають фізичні чи психологічні обмеження.

"Заняття сприятимуть інклюзії, реабілітації та соціалізації – без змагань, звань і спортивних розрядів", - вказується у повідомленні.

Теги: #адаптивний_спорт

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