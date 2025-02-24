Manchester United звільнить 150-200 працівників

Manchester United, власник футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» (МЮ), планує скоротити 150-200 працівників у рамках реструктуризації, йдеться в повідомленні компанії.

Заходи спрямовані на поліпшення фінансового становища і підвищення ефективності.

«Наприкінці цього процесу у нас буде більш ощадливий, гнучкий і фінансово стійкий футбольний клуб», - заявив головний виконавчий директор компанії Омар Беррада.

Manchester United зазнає збитків уже п'ять років поспіль і минулого року звільнив 250 осіб.

Котирування акцій компанії знижуються на 0,4% під час торгів у понеділок у Нью-Йорку.