КЕКЦ продовжує боротьбу за збереження зелених зон Києва

30 квітня 2025 року о 11:00 у Київському окружному адміністративному суді (бульвар Лесі Українки, 26-А, 11 поверх) відбудеться чергове засідання у справі за позовом Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) проти Київської міської ради. Суддя С.М. Лапій розглядатиме справу, яка стосується оскарження рішення, що, за словами активістів, заблокувало створення нових заповідних об'єктів у столиці.

На думку КЕКЦ, це рішення було ініційоване колишнім секретарем Київради Володимиром Бондаренком та депутаткою Юлією Лимар, які діяли в інтересах забудовників. У результаті, протягом 2024 року та перших місяців 2025 року у Києві не було створено жодного нового заповідного об'єкта, що викликало обурення серед громадськості.

КЕКЦ закликає всіх небайдужих громадян долучитися до судового засідання як вільні слухачі, щоб підтримати ініціативу захисту зелених зон та водойм Києва. Активісти наголошують на важливості громадської підтримки у боротьбі проти корупції та свавілля забудовників.

Детальніше про перебіг справи можна дізнатися на офіційній сторінці КЕКЦ.