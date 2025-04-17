Як вибрати ідеальне житло в котеджному містечку

Віддалитися від шуму та швидкого ритму життя у великому місті – мрія багатьох. Забудовник Smart Development реалізує проєкт котеджного містечка під Києвом, щоб ви могли насолоджуватися спокоєм природи та водночас мати швидкий доступ до зручностей, які пропонує столиця. У цьому матеріалі розповідаємо про особливості житлового комплексу Sвій Dім 1.

Розташування котеджів під Києвом

ЖК Sвій Dім 1 знаходиться в с. Крюківщина за 15 хвилин їзди на авто від станції метро Теремки в Києві. За 20 хвилин пішки від котеджного містечка є зупинка громадського транспорту. Поблизу наявна необхідна для комфортного життя інфраструктура, наприклад:

супермаркети, як-от Фора, АТБ, Сільпо тощо;

клініка й аптеки;

ресторани та кафе;

школи та дитячі садочки тощо.

Для повного занурення у відпочинок на природі можна відвідати парк з озером, що розташований за 15 хвилин пішки від житлового комплексу.

Внутрішня інфраструктура

Територія ЖК облаштовується для максимального комфорту майбутніх мешканців. Внутрішня інфраструктура включатиме комерційні об’єкти, зону відпочинку, дитячий та спортивний майданчики. Для додаткової безпеки та приватності мешканців територія містечка буде закритою, а прогулянкові зони перебуватимуть під постійним відеоспостереженням.

Перевагою котеджів комплексу Sвій Dім 1 порівняно з багатьма іншими новобудовами Київської області є наявність власного подвір’я біля кожного будинку, де ви зможете облаштувати місце для відпочинку, зону барбекю тощо. Також власник кожного котеджу отримає індивідуальне паркомісце.

Види котеджів у Sвій Dім 1

Площа помешкання – це один з основних факторів, який впливає на вибір майбутньої домівки. У цьому комплексі пропонується два основні варіанти житла, а саме:

Одноповерхові котеджі (від 90 м2 до 101 м2). Ідеальний варіант для пар і невеликих сімей. Також чудово підійде людям, які хочуть придбати затишне помешкання без зайвої для них площі. Двоповерхові котеджі (від 111 м2 до 135 м2). Найкращий вибір для великих сімей або ж просто поціновувачів великої кількості вільного простору.

Якщо ви задумуєтеся над тим, щоб купити котедж під Києвом , радимо вам детальніше розглянути всі варіанти планувань помешкань на сайті забудовника.

Забудовник

Забудовник Smart Development має надійну репутацію та багаторічний досвід на ринку нерухомості. За час своєї діяльності компанія вже успішно реалізувала 14 проєктів. Вона спеціалізується, зокрема, на спорудженні будинків під Києвом , як-от таунхауси та котеджі.

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