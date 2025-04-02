Інтерфакс-Україна

Промо

14:31 02.04.2025

Замовлення серверів в Албанії зі знижкою 46% від PQ.Hosting - не пропустіть шанс!

2 хв читати

 

pq-albania-01

Весна йде – вигоду несе! Адже в PQ.Hosting нарешті відкрита можливість заказа серверів в Албанії з дуже вигідною знижкою. Ця пропозиція є справжнім скарбом для тих, хто бажає отримати високопродуктивні VPS-сервери для свого бізнесу чи проєкту в Південно-Східній Європі за приємною ціною. Тих хто без зайвих зволікань оформить замовлення очікує знижка у 46%! Пропозиція діє до 23:59 4/04/25, тому, якщо ви хочете отримати сервер в Тирані за дуже вигідною ціною - не варто зволікати.

Чому слід обрати сервери PQ.Hosting в Албанії

Якщо ви шукаєте надійне рішення для свого бізнесу, то сервери від PQ.Hosting це ідеальний варіант. Сервери компанії в Албанії відрізняє цілий ряд переваг, серед яких:

  1. Новітня інфраструктура. Всі сервери розміщені в дата-центрі, який є відповідним міжнародним стандартам ISO та PCI, що гарантує високу надійність.
  2. Мінімум затримок. Якісне з'єднання з Європою та Балканами забезпечить стабільну роботу серверів з найменшими затримками.
  3. Пропускна здатність до 10 Gbps. Без обмежень за трафіком, що дозволяє забезпечити максимальну швидкість і ефективність.
  4. Цілодобова підтримка. Команда PQ.Hosting завжди зробить все, щоб ви могли зосередитись на розвитку свого бізнесу, не витрачаючи час на розв'язання технічних питань.

Для оформлення замовлення та отримання знижки потрібно використати промокод PRESALE46. Сервери будуть активовані вже 2/04/25. Не пропустіть шанс отримати високоякісне обладнання за доступною ціною.

Про компанію PQ.Hosting

PQ.Hosting — провайдер хостинг-послуг міжнародного рівня, що пропонує широкий спектр рішень для бізнесу та приватних осіб. Компанія спеціалізується на наданні VPS/VDS серверів, оренді виділених серверів і хмарних рішень, які надають можливість забезпечити ефективну роботу онлайн-проектів будь-якої складності.

За роки своєї діяльності компанія здобула репутацію надійного технічного партнера для бізнесів різного рівня. Широка географія роботи, якісний сервіс та інноваційні рішення роблять найкращим рішенням для тих, хто шукає стійке та технологічне рішення для свого проєкту.

Команда PQ.Hosting дбає про стабільність і доступність своїх сервісів. Всі клієнти можуть розраховувати на доступність підтримки 24/7, що гарантує розв'язання будь-яких проблем у найкоротший термін. Компанія також має партнерські програми та підтримує реселерів, що дозволяє значно розширити можливості бізнесу.

Теги: #pqhosting #сервери #албанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 25.02.2025
До програми підготовки українських військових INTERFLEX приєдналась Албанія

До програми підготовки українських військових INTERFLEX приєдналась Албанія

14:12 22.02.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Албанії спільні проєкти та європейські дипломатичні ініціативи

Зеленський обговорив з прем'єром Албанії спільні проєкти та європейські дипломатичні ініціативи

18:36 22.01.2025
Сибіга та прем'єр Албанії обговорили кроки з розвитку оборонної співпраці та просування інтеграції України до ЄС і НАТО

Сибіга та прем'єр Албанії обговорили кроки з розвитку оборонної співпраці та просування інтеграції України до ЄС і НАТО

21:14 21.01.2025
Україна та Албанія підписали угоду про десятирічне співробітництво

Україна та Албанія підписали угоду про десятирічне співробітництво

22:22 17.01.2025
Албанія відкрила посольство в Україні - МЗС

Албанія відкрила посольство в Україні - МЗС

15:36 17.01.2025
Албанія відкриє посольство в Україні у п'ятницю

Албанія відкриє посольство в Україні у п'ятницю

07:17 22.12.2024
Албанія на рік заборонить доступ до Тік-Ток

Албанія на рік заборонить доступ до Тік-Ток

17:56 22.05.2024
Албанія буде представлена на Саміті миру - Зеленський

Албанія буде представлена на Саміті миру - Зеленський

13:15 07.05.2024
Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

17:25 04.03.2024
В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах

В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах

ОСТАННЄ

Ідеї стильних образів на весну 2025 року

Тех-Софт Атлас про стабільність системи як базовий параметр безпеки платежів

Як вибрати корм для тварин: підказки спеціалістів

Ключові інструменти які повинен знати кожен дата-аналітик

Чому плитоноски у кольорі піксель - це найкращий вибір українських військових?

Які курси водіння обрати початківцю

Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

Проєкт "18-24": 1-й центр рекрутингу розширює список бригад для підписання контракту

Трюфель, праліне або вишня: який смак шоколадних цукерок вибрати?

Як швидко отримати гроші на картку без відмови. Поради Є-Гроші

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА