Як їсти суші в Одесі частіше, але платити менше: всі секрети від Sushi Master

Одеса живе своїм ритмом. Тут обожнюють морепродукти, цінують якісну їжу і не люблять переплачувати. Суші давно стали частиною міської гастрономії, але вміння отримувати їх за найкращою ціною - це мистецтво, доступне не всім. Sushi Master https://odesa.sushi-master.ua/ пропонує багато прихованих можливостей, щоб ви могли замовляти більше, але платити менше. Головне - знати, де ловити знижки, як збирати бонуси і коли саме оформляти замовлення. Усе просто, якщо розібратися.

Великі сети: множимо смак, ділимо ціну

Кожен хоч раз стикався з дилемою: хочеться і Філадельфію, і Кранч, і щось новеньке. Але якщо замовляти їх окремо - виходить дорого. Рішення? Сети.

У них відразу кілька видів ролів, але вартість однієї порції набагато нижча. У Sushi Master уже все продумано:

Сет «Весняний» - величезний набір за зниженою ціною. Можна брати поодинці і їсти два дні або ділити на компанію. Знижка 28 %.

Сет «Гурман» - ідеальний баланс класики і легкого експерименту. Знижка 31 %т.

Сет «Марта» - контраст текстур, поєднання ніжності та хрускоту. Знижка 33 %.

Формула економії: що більший сет - то вигідніший кожен рол.

«Щасливі години»: замовляємо в потрібний час

Ті, хто вміють чекати, отримують найкращі ціни. У Sushi Master є години, коли роли стають дешевшими.

Як це працює:

Протягом дня змінюються знижки на різні страви.

Іноді акції доходять до 40 %, і це шанс урвати улюблені суші за мінімальною ціною.

Уся інформація є в застосунку і на сайті.

Щоб не упустити момент, увімкніть сповіщення. Так знижки самі знайдуть вас.

Кешбек: замовляєш - повертаєш гроші

Люди люблять бонуси, але не завжди їх використовують. Але ж Sushi Master повертає частину грошей за кожне замовлення, і це означає, що суші можна отримати практично безкоштовно.

Схема проста:

За кожну покупку нараховується кешбек від 5 %.

Він накопичується і оплачує наступні замовлення.

Замовляєш частіше - економиш більше.

Головний секрет? Кешбек нараховується навіть на товари зі знижкою, що дає змогу поєднувати одразу дві вигоди.

Промокоди: знижки, про які не всі знають

Є акції, про які говорять на сайті, а є приховані бонуси. Sushi Master роздає промокоди, які дають ще більше знижок або подарунки в замовлення.

Де їх знайти?

У розсилці для підписників.

У соцмережах Sushi Master.

В особистих повідомленнях додатка.

Часто вони діють обмежений час, тож хто встиг - той і отримав вигоду.

Безкоштовна доставка - як не платити зайвого

Багато хто думає, що платна доставка суші - неминуча витрата. Але ні. У Sushi Master можна замовити їжу без зайвих витрат на привезення.

Як це зробити:

Стежити за акціями «Безкоштовна доставка» - іноді ця пропозиція доступна для замовлень від певної суми.

Збирати колективні замовлення - якщо замовити суші разом із друзями, легко досягти потрібної суми для безоплатної доставки.

У такий спосіб ви платите лише за їжу, без додаткових витрат.

Фінальний алгоритм: як платити менше, але їсти більше

Вибираємо великі сети - що більше ролів у наборі, то нижча ціна за штуку. Ловимо знижки в «щасливі години» - це шанс отримати улюблені суші за півціни. Використовуємо кешбек - що частіше замовляємо, то менше платимо наступного разу. Стежимо за промокодами - вони дають бонуси, про які не говорять відкрито. Оптимізуємо доставку - або ловимо акцію, або замовляємо разом із кимось.

Можна просто зайти на сайт і замовити суші за стандартною ціною. А можна підійти до процесу з розумом і зробити так, щоб улюблені роли були не тільки смачними, а й максимально вигідними.

Sushi Master дає всі інструменти для економії - головне, правильно ними скористатися.