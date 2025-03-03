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13:34 03.03.2025

В Україні презентують унікальний реаліті-проєкт "Школа мужності"

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В Україні презентують унікальний реаліті-проєкт "Школа мужності"

Запрошуємо вас на презентацію "Школи мужності" - унікального проєкту в жанрі реаліті, створеного відділом комунікацій Командування Сил ТрО ЗС України (ТРО Медіа)!

Це – 100% життя рекрута, як воно є, жодного обману чи вигадки!

Усі герої проєкту – реальні люди, справжні українські військові, різного віку, соціального стану та з абсолютно різним життєвим досвідом (СПОЙЛЕР: один із героїв – відомий український блогер та військовий оглядач)! Дехто був мобілізований, а хтось – свідомо пішов на контракт. Наша команда супроводжувала їх усі 49 діб підготовки, з першого ж дня, в режимі 24/7, документуючи кожен їх крок, емоцію та думку!

Ви на власні очі побачите, що це таке - "базова загальновійськова підготовка", спільно із нашими героями пройдете усі етапи навчання, разом із ними відчуєте труднощі армійського життя та спостерігатимете за народженням справжнього бойового братерства!

Команда проєкту – діючі військовослужбовці Сил ТрО ЗС України, колишні медійники, які в лютому 2022 року добровільно долучилися до Сил тероборони, брали участь в боях за Київ, звільняли Харківщину та Херсонщину.

У вас буде можливість поспілкуватися з героями, інструкторами та авторами проєкту, а також дізнатися, хто з українських зірок долучився до зйомок.

Під час презентації журналістам надаватимуться фото/відеоматеріали зі зйомок.

ЩО: презентація проєкту "Школа мужності"

ДЕ: м.Київ, (точну адресу буде повідомлено після акредитації)

КОЛИ: вівторок, 4 березня 2025 року, 12.00.

КОНТАКТИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ: до 20:00 3 березня: +380975317413 (Олексій Кашпоровський)

 

Теги: #школа_мужності #тро_медіа #медіа

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