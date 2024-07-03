Рівень виконання договорів купівлі-продажу деревини на УЕБ у II кварталі 2024 року став рекордним та перевищив 90%

Торги необробленою деревиною на Українській енергетичній біржі завжди відкриті, прозорі, конкурентні та доступні кожному охочому взяти в них участь. Також на біржі приділяють велику увагу виконанню договорів сторонами, адже це безпосередньо впливає на стійкість та стабільність ринку й господарську діяльність підприємств галузі.

Для цього на УЕБ діє моніторинг виконання договорів. Він містить низку складових: системну роботу з учасниками торгів щодо взаємної відповідальності, консультації, оперативне розв’язання спірних питань між учасниками, супроводження чинних контрактів, контроль передачі реалізованої сировини покупцеві безпосередньо на місцях відвантаження.

Завдяки цій проведеній роботі загальне виконання договорів купівлі-продажу деревини на ТОВ «УЕБ» у II кварталі 2024 року перевищило 90% та склало 90,11%.

У відсотковому відношенні ДП «Ліси України» виконало 90,26% контрактів, комунальні лісові підприємства – 82,16%, інші продавці – 83,02%.

У загальній структурі по групах продавців найбільше реалізовано деревини ДП «Ліси України» – 1248250,35 м3. Фактично відвантажено – 1126698,75 м3. Комунальні лісгоспи продали 5562,06 м3 сировини. Фактично відвантажено – 4569,97 м3. Інші продавці реалізували 16391,41 м3 ресурсу. Фактично відвантажено – 13608,36 м3.

Серед офісів ДП «Ліси України» за обсягами продажів лідирують: Столичний лісовий офіс – реалізовано 537303,378 м3 деревини, фактично відвантажено – 466136,449 м3, відсоток виконання договорів – 86,75%; Поліський лісовий офіс – реалізовано 279764,5 м3 ресурсу, фактично відвантажено – 268023,86 м3, відсоток виконання договорів – 95,8%, що є абсолютним рекордним показником; Подільський лісовий офіс – реалізовано 254368,43 м3 ресурсу, фактично відвантажено 227270,5 м3, відсоток виконання договорів – 89,35%; Карпатський лісовий офіс – продано 160618,7 м3 сировини, фактично відвантажено – 150561,84 м3, відсоток виконання договорів – 93,74%; Центральний лісовий офіс – реалізовано 16195,34 м3 деревини, фактично відвантажено – 14706,1 м3, відсоток виконання договорів – 90,8%.

«Завдяки моніторингу виконання договорів, його складовим, постійному контакту з учасниками ринку, нам вдалося значно підвищити рівень виконання контрактів. Наразі він є рекордним й складає 90,11%. Ми вдячні всім покупцям та продавцям деревини, які обрали наш майданчик для проведення торговельних операцій, за сумлінне виконання своїх зобов’язань. Якщо договір виконано – від цього у виграші обидві сторони контракту. Роботу у цьому напрямку ми будемо продовжувати й надалі», – зазначив Костянтин Шевчук, заступник генерального директора ТОВ «УЕБ».