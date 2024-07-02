Кредитна картка чи кредит готівкою: що краще?

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Коли терміново потрібні гроші і доводиться обирати між різними кредитними продуктами, задаєшся питанням: у чому різниця між кредитною карткою та готівковим кредитом?

Кредитна картка — це картка з кредитним лімітом в безготівковій формі, яку емітент (зазвичай банк) надає своїм клієнтам. Власник картки може використовувати цей ліміт для здійснення покупок, оплати послуг, зняття готівки та інших фінансових операцій. Кредит потрібно повернути із сплатою відсотків і в конкретні часові рамки.

Кредит готівкою — це сума грошей, яку фінансова установа позичає клієнту на певних умовах. Людина отримує кошти для різних цілей, таких як придбання товарів або послуг. Кредит зазвичай потрібно повернути в конкретний строк разом зі сплаченими відсотками. Умови кредиту можуть мати такі параметри, як процентна ставка, строк погашення, розмір щомісячного платежу тощо. Найголовніше - це знайти найдешевший кредит готівкою у банку або МФО.

Що саме вибрати, кредитку або кредит готівкою, залежить від конкретної ситуації та ваших фінансових потреб. Щоб знайти найкращу пропозицію, можна скористатися зручним інструментом пошуку кредитів. А поки розберемося, які переваги та недоліки мають готівкові кредити та картки з кредитними лімітами.

Які переваги та недоліки має кредитка?

Переваги картки з кредитним лімітом:

Гнучкість — гроші з кредитки не мають обмежень щодо цільового використання.

Зручне використання — підходить як для онлайн, так і для фізичних покупок.

Пільговий період або «грейс» — протягом певного періоду (зазвичай 30–60 днів) банк дозволяє користуватися запозиченими коштами без нарахування відсотків.

Простота оформлення — час відкриття картки займає кілька хвилин, а перелік потрібних документів значно коротший.

Недоліки кредитки:

Обмежена кількість коштів — не підходить для значних покупок.

Комісія на певні операції — зняття готівки, переказ між картками.

Високі відсотки після пільгового періоду — можуть суттєво збільшити суму кредиту.

Психологічний аспект — бажання витрачати більше, ніж можете собі дозволити.

Які переваги та недоліки готівкового кредиту?

Переваги кредиту:

Кошти видаються готівкою;

Фіксовані процентна ставка та графік погашення;

Відсутність додаткових комісій;

Можливість покращити кредитну історію.

Недоліки кредиту

Регулярні внески протягом визначеного періоду часу;

Менш гнучкий і потребує чітко визначеної мети.

Кредит готівкою підходить для різноманітних фінансових операцій, серед яких можуть бути як значні покупки (придбання житла чи автомобіля), так і повсякденні витрати, якщо взяти мікропозику в МФО. Для оформлення невеликого готівкового кредиту до зарплати вказувати цільове призначення — не обов’язково, тому ви можете використати таку позику будь-яким чином.

Що врешті решт вибрати ― миттєвий кредит готівкою чи кредитну картку від банку?

Насправді універсальної відповіді, що краще: кредит чи кредитна картка — не існує і все залежить від конкретно вашого запиту. Банківська картка з кредитним лімітом у більшості випадків підходить для повсякденного користування і незначних покупок. Але за наявності поганої кредитної історії або небажання користуватися безготівковою формою оплат, більш привабливим варіантом може бути кредит готівкою. Щоб знайти найкращу пропозицію, використовуйте каталог мікрокредитів від МФО, в якому є класифікація за сумою кредиту, призначенням тощо.

Однак, що б ви не вибрали, пам’ятайте — використовуйте кредитні кошти відповідально, і вони стануть вашим надійним помічником у досягненні фінансових цілей!