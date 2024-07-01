4 причини купити топпер

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Якість відпочинку впливає на здоров'я та самопочуття. І для дітей, і для дорослих необхідно підібрати матрац, який гарантує формування правильної постави та комфортний відпочинок. Коли немає можливості повністю оновити спальне місце, ви можете придбати легкий, зручний та недорогий топпер. Він забезпечить комфортний сон у будь-яких умовах.

Що таке топпер

Топпер – це виріб, товщиною до 10 см, який не має пружин, може бути різної жорсткості, мати чохол або ж ні, відрізнятися рядом інших властивостей. Такий тонкий матрац вже десяток років популярний серед покупців. Та кількість подібних виробів, яка сьогодні представлена ​​в магазинах, просто вражає і ціновий діапазон також дуже великий. Сьогодні спробуємо розібратись, чому варто купувати топпер для матраца.

Переваги тонких матраців

Якщо врахувати, що дані вироби, представлені в різних розмірах (топпер 160х200, 180х200, 100х180, 100х200, 140х190 та інші), мають ортопедичні та профілактичні властивості, можна вибирати моделі з різним наповненням або варіантом конструктивного виконання, таке тимчасове місце для сну та відпочинку буде незамінним і у квартирі, і на дачі.

Тонкий матрац – найкращий помічник в оснащенні комфортного місця відпочинку завдяки наступним властивостям:

компактність. Завдяки тому, що він тонкий, вдається легко скрутити його в тугий ролик. Якщо в конкретний момент часу топпер не використовуєте, просто сховайте його в шафу або на антресоль;

гіпоалергенність. Матеріали та чохол не викликають жодних реакцій, у тому числі у алергіків. Це досягається за рахунок використання сучасних та практичних матеріалів, у складі яких натуральні та штучні волокна;

повітропроникність. Невелика товщина гарантує, що виріб може добре провітрюватись – це забезпечить комфорт.

Отже, топпер – відмінне рішення для кожного, кому важливі його функції. А для яких завдань він використовується, розглянемо детально далі.

Захист основного матрацу

Тонкі матраци часто купують для того, щоб захистити основний від забруднень, пилу, передчасного продавлювання. Це відмінне рішення, адже топпер коштує значно дешевше. Запобігання різноманітним забрудненням – також відмінна мотивація для покупки.

Ортопедичне спальне місце

Це теж вагома причина придбання. На старому матраці з часом з'являються вм'ятини та продавлені місця, він уже не здатний забезпечити комфортний сон. Знову ж таки, придбання топера – більш економічно вигідне рішення. При цьому підібрати потрібну модель не складно, а розмірний ряд практично такий же, як і у повнорозмірних матраців.

Додаткова висота та комфорт

Поговоримо спочатку про висоту. Трапляється таке, що габарити основного матраца вибрані не дуже правильно, тоді зробити спальне місце зручним допоможе топер. Можна підібрати необхідну висоту від 4 до 10 см.

Якщо говорити про комфорт, то тут кілька причин для покупки. Перша – забезпечення зручного мікроклімату. Це варіант зі стороною зима та літо. З ним оптимальний температурний режим забезпечений! В інтернет-магазині MatrasRoll можна купити топер такого типу та багато інших виробів по доступній ціні.

Другий – жорсткість. Вона може бути м'яка та середня чи середня та жорстка. Непогане рішення, якщо ще не визначилися, яка вам більше підходить, або любите час від часу експериментувати.

Важливо!Якщо вага людей сильно відрізняється (одна сторона матрацу під час сну стає набагато нижчою від іншої), ніякий топпер не допоможе. Він просто не зможе вирівняти таку різницю.

Чудова інвестиція для мандрівників

Часто виїжджаєте з наметом? Тоді ви, напевно, знаєте, як складно повноцінно відпочивати та висипатися в похідних умовах. Топпер допоможе вирішити проблему. Тонкий матрац, що скручується, забезпечить якість сну, до якого ви звикли, його зручно брати з собою в дорогу.