ТОП-5 поломок пральних машин. Як уникнути ремонту

Пральна машина - побутова техніка, яка давно і міцно увійшла в життя людини. Коли вона ламається, це стає справжньою проблемою для будь-якої сім'ї. У цьому матеріалі зібрано 5 найчастіших поломок пральних машин, а також інформацію на тему, як подовжити "життя" і працездатність побутової техніки та уникнути її ремонту.

Якщо у вас немає часу розбиратися, як полагодити машинку власноруч, тоді рекомендуємо кваліфікований ремонт пральних машин у Києві, досвідчені майстри сервісного центру "РемСервіс" виконають будь-які відновлювальні роботи швидко, якісно і за розумною вартістю.







Найпоширеніші поломки пральних машин

Будь-яка, навіть найякісніша техніка від всесвітньо відомих і затребуваних брендів може вийти з ладу. Існує 5 найчастіших поломок, про які йтиметься нижче.

№1 - Пральна машина не вмикається

Насамперед необхідно оглянути шнур і вилку, можливо вони пошкоджені. Також не зайвим буде перевірити напругу в мережі, для цього стане в пригоді мультиметр, або спеціальна викрутка зі світловим індикатором. Якщо все гаразд і напруга в нормі, найімовірніше, проблема криється в блоці живлення. Це досить серйозна поломка, що вимагає втручання професіоналів, тому краще звернутися в сервісний центр.

№2 - Пральна машина тече

Якщо ви зайшли у ванну і виявили калюжку поруч із пральною машинкою, причиною протікання може бути:

- пошкодження дозатора - можливо, сталося скупчення залишків порошку і вода, що подається під великим напором, не встигає покинути відсік;

- протікання шланга - найпоширеніша проблема, що вирішується заміною цього елемента;

- тече манжета люка - такий ремонт не потребує багато часу і фінансових витрат;

- перевантаження машинки - занадто об'ємні речі (наприклад, штори) або тканини, що погано вбирають вологу, збивають порошок у піну, яка згодом просочується крізь технічні отвори.

Ще одна причина - протікання бака. Це серйозна проблема, що виникає через механічні пошкодження останнього. Тут потрібна заміна бака, яку виконає досвідчений фахівець.

№3 - Машинка не гріє воду

Причин несправності може бути кілька. Можливо вийшов з ладу ТЕН. У цьому разі необхідна заміна нагрівального елемента, головне - знайти оригінал або відповідний аналог деталі.





Ще одна причина - несправність блоку живлення, або проблема криється в температурних датчиках.

Можливо, джерелом проблеми став обрив живлення ланцюга ТЕНа. Усі перераховані проблеми вимагають певних знань, умінь, тому їх варто довірити професіоналам.

№4 - Пральна машина не набирає воду

Практично всі пральні машини мають аналогічну конструкцію - подачу води забезпечує впускний клапан. Якщо вода перестала надходити, ймовірно засмітилася сітка перед клапаном. Також можливо, що сам елемент потребує заміни. Однак, перш ніж приступати до огляду клапана, необхідно переконатися, що в крані є вода.

№5 - Машинка "стукає"

Якщо в процесі прання чути досить гучний стукіт, можливо, всередину бака щось потрапило, або машинка перевантажена. Також причина може бути в нерівномірному розподілі білизни всередині бака. Тут все просто і несправність швидко усувається.

Набагато складніше, якщо вийшли з ладу підшипники. Тоді потрібна заміна елемента, але перед цим необхідно знайти відповідні до моделі машинки комплектуючі. У цьому разі також краще вдатися до послуг професіоналів.

Як уникнути ремонту пральної машини. Поради майстрів.

Найпростіший спосіб уникнути ремонту - попередити поломку. Коректна, дбайлива експлуатація побутової техніки здатна продовжити її працездатність на довгі роки.





Ось кілька простих рекомендацій, які допоможуть вам запобігти передчасному виходу машинки з ладу.

1. Не періть білизну за температури понад 60° без особливої потреби.

2. Чистіть фільтр зливного насоса мінімум раз на 12 місяців.

3. Робіть перерви між циклами прання (мінімум 1 година).

4. За можливості обирайте режим прання зі швидкістю 600 обертів і менше.

5. Використовуйте спеціальні сітки для прання дрібних речей, кросівок, бюстгальтерів з кісточками та інших предметів, які можуть пошкодити барабан або застрягти в ньому.

6. Встановіть стабілізатор напруги, таким чином можна уникнути коротких замикань.

7. Своєчасно обслуговуйте техніку, виконуйте обробку спеціальними засобами, чистку фільтрів тощо.

Якщо все ж виникла необхідність ремонту, обирайте допомогу професіоналів від сервісної майстерні РемСервіс. Тільки кваліфікований фахівець здатний коректно відновити працездатність вашої машинки, тим самим продовживши термін її служби.