Як доглядати басейн за допомогою хімії?

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Комфортний та доглянутий басейн – гідна заміна морю чи річки, до яких за літо так легко звикнути. Але слід пам’ятати, що задоволення від купання можна отримати тільки якщо вода в басейні буде чистою і прозорою. Для цього регулярно застосовується хімія для басейну: гранульовані та рідкі препарати, а також таблетки для басейнів.

Рідкі препарати зручно використовувати, якщо в басейні встановлено дозувальну станцію.

Гранули та таблетки використовуються у ручному дозуванні. Розведіть препарат в окремій ємності з очищеною водою та потім вилийте в басейн.

За ефективністю всі форми випуску не поступаються один одному, тому вибирайте засоби, виходячи з ваших уподобань.

Види хімічних препаратів для басейну

Хімічні засоби для догляду за басейном розрізняються за метою використання – це:

Дезінфекція

Корекція фізико-хімічних показників

Боротьба з каламутністю

Боротьба з водоростями

Консервація басейну

Розглянемо кожний вид хімічних препаратів.

Дезінфектанти

Дезінфікувальні засоби очищають воду від шкідливих бактерій, вірусів та грибків. Знезаражуйте воду хлорними або препаратами на основі активного кисню. Хлор є найпотужнішим дезінфектантом. Препарати на основі активного кисню не токсичні та не викликають алергії. Тому вони ідеально підходять для дезінфекції дитячих басейнів або якщо у вас є алергія на хлор.

Дезінфекція буває двох видів:

Первинна/li>

Регулярна

Для первинної або ударної обробки води застосовуйте швидкодійний хлор. Для регулярної дезінфекції закладайте повільнорозчинні хлорні таблетки у скімер або дозатор хімії.

Активний кисень використовуйте для будь-якого типу дезінфекції, правильно розрахувавши дозування. Усі дозування зазначені на етикетках препаратів бренду AquaDoctor.

Засоби для корекції фізико-хімічних показників води

Регулярно перевіряйте за допомогою тестерів та реагентів рівень pH води, який не повинен відхилятися від позначки 7.2–7.4. Крім кислотно-лужного балансу необхідно перевіряти рівні:

Металів

Хлору

Ціанурової кислоти

Жорсткості води

Для нормалізації цих показників використовуйте спеціальні препарати AquaDoctor.

Коагулянти

Коагулювальні препарати очищають воду від найдрібніших частинок сміття, роблячи її прозорою. Після впливу коагулянтів на водне середовище забруднення з’єднуються у згустки, які легко витягти пилососом для басейну або фільтром.

Альгіциди

Вода в будь-якому басейні починає цвісти та зеленіти, коли в ній заводяться водорості. Альгіциди знищують водорості та спори водоростей, запобігаючи їх розвитку. Регулярно застосовуйте альгіцид, і вода завжди буде чистою та прозорою.

Засоби для консервації води

Якщо у вас є вуличний басейн, виконайте процедуру консервації перед настанням морозів. Так ви збережете цілісність чаші басейну та полегшите його весняний запуск. Щоб вода в зимовий період не псувалася, використовуйте при консервації спеціальний засіб AquaDoctor WinterCare.

Не забувайте чистити чашу басейну засобами для очищення поверхонь. Особливу увагу приділяйте ватерлінії, де накопичується велика кількість забруднень.

Пам’ятайте, що регулярний догляд за водою та чашею басейну забезпечує довгий термін басейнового обладнання та дарує позитивні емоції від купання.