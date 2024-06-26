Як відпочити недорого на морі з вильотом з Польщі влітку 2024

Реклама

Скучили за морем? За чистою солоною водою, сонячним мереживом на мілководді, заспокійливим шурхотінням хвиль, освіжаючому бризу. Не відкладайте можливість відпочити на безпечному морі цього літа. Тільки так відпустка стане справжнім перезавантаженням та відновить сили.

Дістатися на морські курорти без зайвих витрат допоможуть гарячі тури з Польщі: дисконт до 15-20%, найпопулярніші пляжні напрямки, номери в рейтингових готелях. Як вибрати оптимальний тур і відпочити на морі, розповідають експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур.

На які морські курорти можна дістатися з Польщі влітку

Туроператори активно розширюють географію пляжних подорожей: Червоне, Егейське, Середземне, Іонічне, Адріатичне, Балеарське море, Атлантичний океан.

Максимальним попитом користуються тури з Польщі тривалістю перельоту від 1,5 до 4,5 години.

Туреччина, приймають аеропорти Даламан, Бодрум, Анталія, Газіпаша (Аланія); Болгарія, аеропорти Варна та Бургас; Іспанія, курорти Барселони, Валенсії, Майорки, Тенеріфе; Греція, континентальні курорти, острови Крит, Корфу, Закинф, Родос; Балканські країни – Хорватія, Чорногорія, Албанія.

Крім популярних курортів Червоного моря Шарм ель Шейх, Марса Алам і Хургада в червні стартують тури з Катовіце в Ель Аламейн - футуристичний курорт Єгипту на Середземному морі.

Порада турагенції АНЕКС Тур. Тури з Польщі зручно купити онлайн. Якщо складно визначитися з курортом та готелем, вигідно замовити персональний підбір туру на море. Менеджери турагенції складають список за індивідуальними критеріями: бюджет, тип пляжу, плани на екскурсії та активні розваги. За порівняно рівною ціною турів з Польщі до готелю все включено на грецькому Криті, в турецькому Кемері чи албанській Саранді туристи можуть вибрати відпочинок в звичному форматі або познайомитись з новою країною.

З яких аеропортів Польщі доступні тури на море

Найнасиченішу літню польотну програму мають два аеропорти столиці Польщі - Варшави. Понад десять авіакомпаній використовують для рейсів на море польський аеропорт Катовіце. Чартерні та регулярні рейси на морські курорті вирушають з Гданська, Кракова, Познані, Вроцлава. Зручно добиратися з України до найближчого польського аеропорту в Жешуві – відстань від Львова лише 172 км.

Порада турагенції АНЕКС Тур. До купівлі путівок на море з Польщі розрахуйте оптимальний маршрут та час проїзду від місця проживання до польського аеропорту. Завжди враховуйте додатковий час на перехід кордону, не плануйте маршрут з короткими проміжками на пересадках. Оптимальний варіант – прямий проїзд до міста вильоту автобусом чи трансфером з України.

Типи турів на море з Польщі

Пакетні тури на море. У ціну пакетного туру включено проживання; переліт з Польщі та назад; груповий трансфер на курорті аеропорт-готель-аеропорт; обов'язкова страховка туристів.

Програма «Тільки проживання». Туристи самі обирають варіант вильоту з Польщі на море.

Турагенція АНЕКС Тур замовляє та оплачує клієнтам номер у курортному готелі на дати відпустки. Номери викуплені туроператорами до початку курортного сезону, ціна проживання нерідко нижча за онлайн-агрегатори, немає ризику овербукінгу.

Якщо готель пропонує проживання зі сніданком, напівпансіон, концепцію все включено або ультра все включено, харчування входить у вартість туру.

Більшість пляжних турів з Польщі для власників біометричних закордонних паспортів України безвізові. Гарячі тури з Польщі вимагають швидких рішень: місця на чартерах обмежені, виліт може бути призначений найближчими днями.

У вашому закордонному паспорті ще залишилися чисті сторінки? Саме час поставити пару нових штампів турецькою, арабською, хорватською або іспанською. 92 дні літа – це зовсім небагато. Море кличе.