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14:30 26.06.2024

Торговий дім «Галпідшипник» пропонує широкий асортимент підшипників та комплектуючих

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Торговий дім «Галпідшипник» — це найзручніша та найвигідніша можливість купити підшипники за розміром та типом з доставкою в будь-яку точку України. Ми пропонуємо своїм клієнтам прямі поставки від провідних світових виробників з гарантією якості та за найконкурентнішими цінами. Широка мережа представництв у всіх регіонах країни зі своїми складськими приміщеннями дозволяє нам максимально скоротити термін доставки та забезпечити кращу якість сервісу для всіх споживачів.

Асортимент підшипників

Торговий дім "Галпідшипник" - це максимально великий асортимент підшипників різних конструкцій, видів та розмірів. Підшипники класифікуються:

  • за характером навантаження, що впливає на них – радіальні, упорні і радіально-упорні;
  • за типом - підшипники ковзання та кочення;
  • за формою тіл кочення – кулькові та роликові;
  • за типом роликів – голчасті, конічні, циліндричні, сферичні, тороїдальні;
  • за кількістю рядів тіл кочення – однорядні, дворядні чи чотирирядні;
  • за матеріалом виготовлення – моделі зі сталі, нержавіючої сталі, зі спеціальним покриттям та ін.

Усі підшипники складаються із зовнішнього та внутрішнього кілець. У підшипниках кочення між ними знаходяться спеціальні елементи, що обертаються (кульки або ролики), а в підшипниках ковзання - шар мастильного матеріалу. Підшипники кочення використовуються при високих швидкостях обертання валу і тих механізмах, які працюють у високотемпературному режимі. Підшипники ковзання відрізняються компактнішими розмірами, а також стійкістю до сильних вібраційних і радіальних навантажень.

Як купити підшипники за розміром?

Для вибору та купівлі продукції в Торговому домі «Галпідшипник» користувачеві необхідно перейти в онлайн-каталог компанії на сайті та вибрати один із типів підшипника – роликовий, кульковий або ковзання. Далі пошук необхідної моделі здійснюється за технічними параметрами, головними з яких є розміри. Покупці можуть відсортувати товари за внутрішнім та зовнішнім діаметром, загальною висотою та іншими показниками.

Чому ми?

Торговий дім «Галпідшипник» пропонує своїм клієнтам декілька конкурентних переваг, найважливішими з яких є:

  • сертифікована продукція від провідних світових постачальників;
  • наявність повного асортименту продукції на складі, що забезпечує своєчасне постачання підшипників, мастильних матеріалів, конвеєрних стрічок покупцям точно в обумовлений термін;
  • кваліфікована служба клієнтської підтримки, завжди готова допомогти вибрати підшипник за розміром, типом, функціональним призначенням або фотографією.

Зв'яжіться з нами прямо зараз по телефону або електронній пошті, дізнайтеся про знижки і спеціальні пропозиції.

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