Інвестиції в відпочинок: новий прибутковий проєкт в Буковелі SPA-готель VERTEXVILLE

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Інвестиційна нерухомість в Україні вже кілька років поспіль переживає справжній бум. Особливо – в одному з найбезпечніших та найпопулярніших регіонах країни Буковелі.

Не дивно, що саме тут, посеред величних та чарівних Карпат, зовсім скоро з'явиться новий SPA-готель VERTEXVILLE. Якісний відпочинок та вигідна інвестиція, вже на старті проєкт заявляє про себе як про один з найцікавіших нових готелів регіону.

Все – завдяки ідеальному розташуванню, мультифункціональності та найвищій якості у кожній деталі, від дизайну номерів до сервісу. Додайте сюди професійну управляючу компанію з 17-річним досвідом управління кращим заміським готелем у Дніпрі GOODZONE Hotel, надшвидкі темпи будівництва та привабливу цінову пропозицію на старті. Ось і секрет майбутньої високої заповнюваності та дохідності!

Але про все по черзі.

SPA-готель VERTEXVILLE: поруч гори та розваги Буковелю

Все поруч, від спорту до відпочинку та розваг

Ідеальне розташування – це коли з готелю однаково близько як покататися на лижах, так і погуляти серед неймовірної краси гір. Апарт-готель розмістився буквально на відстані витягнутої руки від усіх розваг та безлічі можливостей, що пропонує курорт Буковель.

За 3 хвилини, це 200 метрів пішки – прокат лиж та снігоходів підйомника R1,

200 метрів до найбільшого паркінгу №1,

безпосередньо біля готелю проходить веломаршрут №5 «Пейзажний»,

за 1,2 км знаходиться лижна школа, дитячий розважальний центр «Леопарк», музей воскових фігур «Оскар»,

також у пішому доступі від готелю є різноманітні кафе, ресторани та клуби, де можна скуштувати місцеву кухню та дійсно насолодитися атмосферою гірськолижного курорту.

Готель для всіх: від активних любителів спорту та пригод до бізнесменів

А точніше – не просто апарт-готель, а справжній мультифункціональний простір! Багата інфраструктура готелю дозволить почуватися комфортно всім: від любителів активного відпочинку та пригод до родини з дітьми чи бізнесменів у відрядженні.

У VERTEXVILLE заплановані:

Ексклюзивний ресторан з вишуканою кухнею та затишною атмосферою.

SPA із фінською та карпатськими лазнями, соляною та масажною кімнатами, басейном і джакузі просто неба.

Дитячий розважальний центр з різноманітними розвагами, де малеча зможе безпечно та весело проводити час під наглядом досвідченого персоналу.

Просторий конференц-зал для бізнес-заходів, конференцій та семінарів, оснащений сучасним обладнанням.

А ще – лижна кімната, фотозони для яскравого контенту, затишна тераса з краєвидом, що захоплює подих.

Готель стане ідеальним місцем, де можна перевести подих, відпочити після справ, спорту чи прогулянок по горах.

Вишукана та багата інфраструктура готелю дозволить почуватися комфортно кожному

Вишукані номери та різноманітність планувань

У стильних номерах апарт-готелю буде все, що потрібно для якісного релаксу. Й самі номери будуть на будь-який смак та на будь-яку компанію: від комфортабельної студії до просторих та затишних ексклюзивних апартаментів з кількома спальнями.

Всі вони будуть збудовані з високоякісних матеріалів та оснащені всіма зручностями. Кожен – з вишуканим автентичним дизайном інтер'єру та функціональним плануванням. Одним словом, широкий вибір і для відпочиваючих, і для інвесторів.

Автентичний дизайн номерів закохує з першого погляду

В чому інвестиційні переваги: дохідність у цифрах

І, нарешті, цифри! 12% річних пасивного доходу та до 16% зростання капіталізації в доларовому розрахунку, саме такий пасивний дохід гарантує забудовник.

17 років управління преміальним готельним комплексом і 13 років – досвід у девелопменті. За цей час було реалізовано багато успішних проєктів: ЖК Avenue25, Салют і Palermo, заміський житловий комплекс Goodwill Residence та сучасні офісні та бізнес-центри The Corner, Pixel Plaza, 118 Tower, Madison та інші.

Група компаній Vertex поєднує в проєкті забудовника, готельного оператора та управляючу компанію. А отже інвестору можна забути про всі турботи, залишиться лише отримувати свої кошти.

Другий квартал 2025 – запланована дата введення SPA-готелю VERTEXVILLE в експлуатацію. Будівництво вже йде повним ходом, наразі роботи ведуться на рівні 6-го поверху. Тож, за планами, вже з зимового сезону 2025 року готель почне приносити дохід.

Отже, завдяки своєму мультифункціональному дизайну, якісному будівництву та широким можливостям для відпочинку і бізнесу, VERTEXVILLE обіцяє стати одним з інвестиційно привабливим готелів в регіоні вже з наступного року.

Приєднатися вигідніше на старті продажів: лише на перші 10 апартаментів діють спеціальні ціни.

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