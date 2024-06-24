Покупки на Amazon з України: основні нюанси та тонкощі

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Мрієте про якісні товари за доступними цінами? Втомилися від обмеженого асортименту вітчизняних магазинів? Не хочете переплачувати величезні суми за брендові речі? Тоді настав час відкрити для себе Amazon — гігантський онлайн-майданчик із мільйонами унікальних пропозицій з усього світу. Тут ви знайдете все: від побутової техніки та електроніки до модного одягу, аксесуарів, товарів для дому та подорожей. При цьому здійснювати покупки на сайті може абсолютно будь-яка людина. Головне — розуміти, як це робиться.

Варто зазначити, що інтернет-магазин «Амазон» не доставляє посилки в Україну безпосередньо. Саме тому він не дуже поширений серед українців. Але насправді це не є проблемою. Доставка з Амазон в Україну можлива через мейл-форвардинг. Цим терміном називають компанію-посередника, яка візьме на себе всі транспортні турботи та просто доставить вам товари зі США чи інших країн світу. Вам не треба буде прокладати логістику, шукати перевізників, займатися розмитненням продукції — ви просто оплачуєте послугу та забираєте своє замовлення в Україні.

Переваги покупок на Amazon

До плюсів цього майданчика можна віднести:

Величезний вибір брендових товарів найвищої якості від перевірених світових виробників. Тут представлена ​​лише оригінальна продукція, тому ви можете не переживати, що придбаєте підробку чи неякісний товар. Справді демократичні ціни, регулярні розпродажі та знижки до 70% навіть на преміальні бренди. Купуючи на Amazon, ви отримаєте чудову можливість суттєво заощадити на якісних товарах. Безпечні та зручні платежі з використанням українських банківських карток Visa та MasterCard. Вам не треба буде заводити додаткові карти, відкривати віртуальні рахунки тощо. Ви зможете просто заплатити за замовлення карткою вашого банку. Доступ до найширшого асортименту товарів, рідкісних та ексклюзивних позицій, які неможливо знайти у вітчизняних магазинах. «Амазон» — це мільйони товарів, яких просто немає на українських ринках. Можливість вивчити детальні описи, характеристики товарів та відгуки реальних покупців перед здійсненням покупки. Також ви бачитимете рейтинг продавця. Завдяки цьому можна підбирати найкращі пропозиції з наявних.

Зазначимо, що деякі продавці, які працюють на цьому торговому майданчику, пропонують можливість доставки в Україну. Але їх досить мало, до того ж експерти не рекомендують користуватись такою послугою. Посилки, замовлені в такий спосіб, можуть йти місяцями, а вартість доставки нерідко перевищує ціну самого товару. До того ж вони часто губляться, а у вас не буде можливості їх відстежити.

Особливості роботи mail-forwarding

Отже, як можна безпечно замовляти товар на цьому майданчику? За допомогою мейл-форвардингових компаній. Однією з них є EasyXpress. Вона має власні склади в США, на яких здійснюються приймання та обробка посилок, а також налагоджені шляхи пересилання в Україну за вигідними тарифами.

Розглянемо, як купувати на Amazon та інших американських сайтах за допомогою цієї компанії:

Зареєструйтесь на сайті EasyXpress та отримайте в особистому кабінеті унікальну адресу складу в США для доставки посилань. Створіть обліковий запис на Amazon.com. При заповненні профілю покупця вкажіть адресу складу EasyXpress для доставки з США в Україну замість своєї фактичної адреси. Виберіть бажані товари на сайті, ретельно вивчивши описи, характеристики та відгуки. Додайте їх у кошик і сплатіть покупку звичним способом — банківською карткою Visa або MasterCard. Після того як продавець з Amazon відправить вашу посилку, він надасть трек номер для відстеження. Скопіюйте його у власний кабінет EasyXpress, після чого ви зможете керувати своїм замовленням. Дочекайтеся прибуття посилки складу компанії у США (зазвичай це займає 1–2 дні). Далі ваша посилка буде оброблена та відправлена ​​до України. Ви зможете відстежувати її статус у власному кабінеті.

Через 7–10 робочих днів після відправлення зі складу в США ви зможете забрати своє замовлення з Amazon у найближчому відділенні «Нової Пошти» (доставка по Україні здійснюється безоплатно) або самовивозом в офісі EasyXpress у Києві. Як бачите, робити покупки на сайті «Амазон» — це просто, вигідно та безпечно! Тепер якісні світові бренди, унікальні товари та справді низькі ціни стал