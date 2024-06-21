Пресрелізи

15:31 21.06.2024

У рамках проєкту Olympic Dreams молоді спортсмени з Бучі, Ірпеня та Чернігова прибули на тренування до Австрії

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Молоді спортсмени з постраждалих під час повномасштабного вторгнення міст України, зокрема з Бучі, Ірпеня та Чернігова, прибули на тренувальні збори до Австрії. Це вже 12-й міжнародний спортивний табір, який відбувається в рамках проєкту Olympic Dreams.

Тренувальний табір розрахований на два тижні. Учасники проєкту набуватимуть досвід у 5 видах спорту — дзюдо, вільній боротьбі, баскетболі, волейболі та настільному тенісі. Крім того, організатори табору підготували для української молоді насичену спортивну та культурну програму перебування.

“Цей табір на півдні Австрії став черговим успішним результатом роботи команди проєкту та наших партнерів. Ми продовжуємо системно підтримувати українську молодь та докладати всіх зусиль, щоб зберегти олімпійський резерв нашої країни для майбутніх перемог. Ми постійно працюємо над розширенням географії проєкту та збільшення кількості видів спорту. Майже одразу після зборів в Австрії ми плануємо проведення наступного кемпу в ще одній європейській державі”, – зазначив ініціатор проєкту Olympic Dreams та меценат Анатолій Бойко.

Команда проєкту висловила подяку всім партнерам та організаціям, які долучилися до організації табору в Австрії. Зокрема відділенню Національного олімпійського комітету в Київській області, Міністерству молоді та спорту України, Федерації дзюдо України, міськрадам Ірпеня, Бучі та Гостомеля.



Окрема подяка австрійським партнерам, що забезпечили спортивну та розважальну інфраструктуру для дітей: Kiwanis Club Gailtal, місцевим школам (Dir. Susanne Kofler-Heyrowsky, Dir. Gernot Nußbaumer), School Community Association Hermagor, Alpine Club Obergailtal-Lesachtal, OSK Kötschach-Mauthen, Municipality of Kötschach-Mauthen, Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten, Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen, координаторам проєкту з австрійської сторони Rohe Tailoring, Martina Ranner UA civil help та багато іншим щедрим людям та організаціям – LR Sara Schaar, Arno Arthofer, Lions Club Hermagor, Soroptimist Club Hermagor, Nassfeld Cable Cars, Gailtalbahn, NLW Tourism.

А також Nataliia Rohe та Ingo Ortner – надійним організаторам і контактам Olympic Dreams у мальовничій Каринтії.

Наразі табори проєкту, крім Австрії, відбулися ще в шести країнах, серед яких Ізраїль, Греція, Кіпр, Іспанія, Словаччина та Японія. Нагадаємо, що проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams реалізується Благодійним фондом «Майбутнє – дітям» вже понад два з половиною роки.

Інформація та реквізити:

Email: [email protected]

Сайт: maydit.com.ua/olympic_dreams

Facebook: @olympic.dreams.project

Instagram: @olympic_dreams_ua

Теги: #olympic_dreams

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