Пресрелізи

10:50 17.06.2024

Опитування показало, за якими критеріями українці обирають МФО

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Мікрокредитування в Україні стає все більш популярним. Це відбувається завдяки тому, що діяльність МФО стає прозорою, зростає кількість послуг. Наприклад, зараз можна взяти кредит онлайн без необхідності відвідувати відділення. Перевагою є й те, що клієнти можуть обирати серед великої кількості самих МФО. Це дозволяє отримати оптимальні умови кредитування відповідно до потреби конкретної людини. Щоб дізнатись, за якими саме параметрами українці обирають МФО, провели масштабне соціологічне дослідження. Далі розберемось, якими саме виявилися результати цього опитування.

На які фактори орієнтуються українці при виборі МФО?

Наразі доступними є чимало МФО, ознайомитися з якими можна на Kurs Finance Україна. Щоб вибрати оптимальну компанію для мікрокредитування, люди користуються різними критеріями. Перше місце серед таких параметрів займає розмір відсоткової ставки за день користування кредитом. Осіб, для яких саме цей фактор є ключовий, виявилося більше половини – 51%. Серед наступних не менш важливих параметрів опитувані виділили такі, як:

  • розмір доступного кредиту – 42%;
  • розмір повної відсоткової ставки, яку доведеться сплатити за весь строк користування кредитом – 31%;
  • особливості графіку платежів – 26%.

Також важливим для людей є можливість оформлення мікрокредиту за наявності обставин, що ускладнюють цей процес. До прикладу, мова може йти про особливості оформлення кредитів із простроченням. Така послуга не доступна в банках, тому люди обирають саме МФО. Ще один схожий фактор – перевірка кредитної історії. Особам з поганою кредитною історією завжди відмовляють в банках, навіть якщо на момент звернення вони мають достатню платоспроможність. Тому виходом для них виявляються саме мікрокредити.

При виборі МФО для опитуваних важливим виявилося і те, чи працює компанія офіційно з наявністю необхідної ліцензії. Також багато людей зазначило, що звертають увагу на відомість та популярність компанії. Близько 9% респондентів зазначили, що звертаються до різних рейтингів та оглядів і саме там знаходять МФО для подальшого користування їх послугами. Серед інших відповідей – рекомендації друзів та родичів, представленість компанії в інтернеті та в соцмережах, зокрема, тощо.

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