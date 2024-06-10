Підсумки ювілейного ХХХ Всеукраїнського Дня Логіста

30-31 травня в Києві відбулася наймасштабніша логістична подія року — виставка-конференція ХХХ Всеукраїнська виставка День Логіста.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Партнерами конференції стали компанії:

Генеральний партнер - Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

Партнер – Linqo - частина Ruptela Group , я кісний постачальник телематичних рішень.

Партнер з міжнародної доставки вантажів – Meest Cargo

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Девелопмент Партнер - Alterra Group

Партнер каво брейків - Liberti

Трансформаційний Партнер – EALC

Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF

Міжнародний логістичний 3РL провайдер FM Logistic

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер з міжнародної логістики - UKRAMARINE

Міжнародна транспортно-експедиційна компанія - ТОВ "ФТП"

Партнер з діджиталізації логістичних процесів - ТРАНС.ЄУ УКРАЇНА

Надійний партнер з комплексного обслуговування автопарків – АТЛ-Автосервіс

Твій надійний Партнер із автоматизації складу - KAPELOU

Першим спікером виступив Андрій Мокряков, консультант аналітичного департаменту Pro-Consulting. Він навів Аналіз ринку логістичних послу країни. Тренди, складнощі, можливості для України.

За словами спікера, кадрові проблеми, руйнування енергетичної інфраструктури, відновлення морських перевезень, можливості для залізниці та стагнація у внутрішній торгівлі є головними викликами галузі.

Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорті, виступив із доповіддю «Є-Інспектор. Цифровізація дій інспектора».

Спікер презентував проєкт Укртрансбезпеки «Електронний інспектор» і розповів про перші результати тестування системи.

Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп», виступив із презентацією «Per Aspera ad Astra (Через терни до зірок)».

Спікер розповів про концепцію створення та шлях компанії «Навіс Груп» до успіху. Перелічивши послуги, пропоновані «Навіс Груп», Олексій Сумарєв розповів про виклики сьогодення, з якими стикається логістична компанія.

Олексій Шестак, менеджер у сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group, виступив із Оглядом складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.

Спікер розповів про поточний стан на ринку складської нерухомості та головними трендами галузі у 2024 році.

Сергій Рудюк, директор компанії ТОВ «К2Р», виступив із презентацією «K2 CLOUD ERP: інноваційна альтернатива 1С у бізнесі».

Спікер розповів про платформу K2 Cloud ERP — гібридне SaaS рішення для повної автоматизації підприємства, яке може працювати одночасно як в хмарах компанії К2Р, так і в хмарах і серверах клієнтів у різних країнах.

Костянтин Глушаниця, керівник департаменту комплексних рішень «Київстар», розповів, Як змусити великі дані працювати на вас: кейси для логістики.

Спікер зазначив, що через проблеми бізнесу в роботі з аналітикою на підготовку аналітики спеціалісти витрачають 80% часу, а на аналіз та пошук інсайтів — лише 20%.

Володимир Стефанишин, начальник відділу логістики компанії «Галичина», розповів про Досвід впровадження сервісу Ant-Logistics компанією «Галичина».

Спікер зазначив, що рішення про впровадження транспортно-логістичної системи було прийнято для підвищення якості доставки та сервісу для клієнтів.

Доповідь Андрія Криворотова, регіонального менеджера з авіаційних перевезень Boxline UCL Ukraine, мала назву «Авіаконсолідація та авіаперевезення на регулярній основі: дієві рішення від Boxline UCL».

Спікер розповів про діяльність компанії Boxline UCL UA — єдиного нейтрального логістичного оператора в Україні, який надає послуги міжнародних перевезень по всьому світу для транспортно-експедиторських компаній, та має представництва в багатьох країнах Європи.

Анжеліка Єфанова, засновниця та директорка BGS Solutions, виступила з доповіддю «Секрети успішної автоматизації управління та обліку автотранспортних підприємств».

Спікерка наголосила, що успішна автоматизація управління й обліку вирішить одразу кілька проблем підприємства, пов’язаними з узгодженням запитів різних відділів та оптимізацією ресурсів.

Темою виступу Ірини Гузінської, менеджерки з розвитку бізнесу ТОВ «Транс.ЄУ Україна», стала «Використання цифрових рішень у сучасному транспортно-логістичному секторі».

За словами спікери, збільшення витрат на ведення транспортно-логістичної діяльності, зменшення кількості професіоналів на ринку праці та питання безпеки в перевезеннях призводять до необхідності діджиталізації бізнесу.

Алла Костенко, виконавча директорка асоціації Konsort, презентувала доповідь «Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок».

Спікерка познайомила учасників конференції з автоматизованими сортувальними системами з портфелю Konsort, серед яких: конвеєри та рольганги, стелажні системи та пакувальні столи-станції, консольні підіймачі, системи Arm-sorter, Swivel-sorter і LR-sorter.

Сесію 31 травня розпочала Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Вона виступила з аналізом «Аналітика ринку праці в логістиці України кінця 2023-2024».

Спікерка розповіла, що станом на березень 2024 року 6,48 млн українців виїхали за кордон в якості біженців. У той же час ринок праці поступово відновлюється і кількість вакансій вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищила довоєнний рівень.

Віталій Кучменко, керівник напрямку сервісної логістики «Пульс Лоджистик», і Олександр Мишиньов, менеджер з автоматизації складських процесів «Пульс Лоджистик», презентували доповідь «PLS: логістика для бізнесу».

Спікери розповіли про історію розвитку логістичної компанії PLS та її сучасні діяльність. PLS надає як складські послуги, так і забезпечує ланцюги постачань, здійснюючи відвантаження в цілодобовому режимі з 35 локацій по всій Україні.

Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group, розповів про Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?

Спікер розповів, що е-ТТН є одним із кроків до впровадження e-CMR, яка стане обов’язковою в ЄС з 2026 року. Тому Україна, як кандидат на вступ до ЄС, зацікавлена у впроваджені і е-ТТН, і e-CMR.

Сергій Волоський, комерційний директор ТОВ «Інтеркарготрак», виступив із доповіддю «Візитівка вітчизняного виробника фургонів ТОВ «Інтеркарготрак».

Спікер розповів про асортимент фургонів виробництва «Інтеркарготрак» для перевезення різноманітних вантажів.

Олександр Зозуля, заступник комерційного директора Uni Laman Group, виступив із темою «Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики».

Спікер презентував послуги логістичної компанії Uni Laman Group, зазначивши її сильні сторони: власні митні склади в Україні та Польщі, автопарк в Україні та кількох європейських країнах, понад 1000 фахівців тощо.

Іван Ісаєнко, керівник LCL відділу ТОВ «ФТП», навів практичний кейс «Планування і реалізація транспортної логістики в умовах невизначеності».

Спікер розповів про поширені проблеми, з якими стикаються клієнти. Головними з них є: пошкодження вантажу, недотримання агентами інструкцій щодо перевезення, погане інформування тощо.

Святослав Давлєтов, керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic, виступив із доповіддю «Впровадження АЕО, стратегії та виклики».

Спікер розповів, що програма АЕО була запроваджена Всесвітньою митною організацією ще у 2005 році і наразі працює в 97 країнах світу, а в Україні — з 2019 року.

Андрій Мальнев і Валерій Головач, керуючі автосервісними центрами АТЛ, розповіли про Переваги програми корпоративного обслуговування авто.

За словами спікерів, концепція АТЛ полягає в повному спектрі автомобільного обслуговування – об’єднання спеціалізованого магазину та автосервісу під одним дахом. Компанія надає комплекс послуг від оперативної установки запчастин та поточного ремонту до закупівлі автотоварів оптом та в роздріб.

Завершив сесію виступів Віталій Шпонько, керівник відділу автоматизації складської логістики ТОВ «Капелоу». Він презентував доповідь «Глобальний вплив мобілізації (дефіцит кадрів) на ланцюги постачання. виклики. сценарії виживання та еволюція бізнесу».

Дискусійні панелі

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

Микита Котеньов, Директор ТОВ "Мінеральні води України"

Олена Цимбалиста, Директор з логістики "Аврора мультимаркет"

Максим Курочкін, Керівник з логістики ТОВ "ПОЛІМЕР"

Вадим Андрійчук, Менеджер із забезпечення найманим транспортом ПрАТ «Карлсберг Україна»

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД, ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

Юрій Поєнко, Директор департаменту логістики VARUS

Олександр Семенцов, Генеральний директор ТОВ "Логістик Юніон", Корпорація "АТБ"

Євген Власенко, Керівник департаменту проєктів "Епіцентр К"

Олег Фещенко, Директор з дистрибуції та логістики COMFY

Євген Зубченко, в.о директора департаменту логістики "Ашан Україна"

ЗЕД. НОВІ РЕАЛІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

Олена Гріцей, Керівник ЗЕД компанії "ІТАК"

Надія Бевз, Менеджер ЗЕД ТОВ "Аква Косметікс Груп"

Максим Добровольський, Заступник директора з логістики ЗЕД ПрАТ "МХП"

Марія Голубова, Керівник відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GoodWine)

Олег Кармазінський, директор Департаменту логістики «Юг-Контракт»

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях і чекаємо вас 28-29 листопада на ХХХI Всеукраїнська виставка День Логіста!

Дякуємо ЗМІ за підтримку: Logist.fm, 44.ua, Marketer, Depo, Dsnews.ua, Interfax, Worldexpo, Ukrpres.info, Open4business, Fixygen, Agrostory, Delo.ua, Aggeek, Igate, АгроЛюкс

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