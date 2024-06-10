Комплексне діагностування зорової системи

Реклама

Зазвичай ми відвідуємо лікаря, коли вже з'явилися перші симптоми проблеми, або проходимо планову перевірку у разі раніше встановленого діагнозу. Перевірка здоров'я — необхідний процес в житті кожної людини, і зорова система не є виключенням. Обстеження потрібно проходити як хворим, так і задля спостереження за станом зорових органів.

Завдяки звичайній перевірці гостроти зору з використанням таблиць із символами, можна визначити тільки вже наявні відхилення, а саме короткозорість і далекозорість. Реальний список захворювань зорового апарату значно довший, до того ж більшість з них ніяк себе не проявляють під час розвитку. Тобто для діагностування потрібно використовувати спеціальні методи та новітнє обладнання.

Сучасні спеціалізовані клініки мають не лише необхідне устаткування, а й практичний досвід у діагностуванні та лікуванні захворювань зору.

Пройти комплексне обстеження зорової системи можна в офтальмологічному центрі «Ексімер» в Києві , який пропонує клієнтам швидке і безболісне діагностування з визначенням точного діагнозу ще на перших стадіях розвитку патології.

Чому важливо проходити перевірку зору

При погіршенні зору суттєво знижується якість життя, тому вкрай важливо слідкувати за станом зорової системи. Багато захворювань розвиваються непомітно, тому спеціалісти рекомендують проходити діагностику регулярно, щоб своєчасно визначити проблему.

Дітям рекомендовано щороку відвідувати офтальмолога та перевіряти всі важливі параметри очей. Вважається, що розвиток органів продовжується до повноліття. Під час цих процесів важливо спостерігати за станом зорового апарату, щоб вчасно запобігти розвитку патології.

Людям, старшим за 50 років, рекомендовано щороку проходити діагностику в офтальмологічному центрі. У похилому віці зростає вірогідність розвитку вікових відхилень, наприклад, глаукоми чи катаракти. Більшість респондентів, яким за 50, страждають від пресбіопії.

Також лікарі-окулісти проводять повне обстеження для:

жінок, які готуються до пологів;

хворих на гіпертонію чи цукровий діабет;

людей, робота яких пов´язана з комп´ютером чи іншою подібною технікою;

пацієнтів перед хірургічним втручанням, наприклад, для заміни кришталика.

Якщо ви спостерігаєте зниження гостроти зору, швидку втому, неприємні болісні відчуття (свербіж, різь), з'являється помутніння в очах, сухість чи навпаки, сльозоточивість, гнійні виділення або інша характерна симптоматика, обов'язково зверніться до офтальмолога.

Які хвороби може діагностувати лікар-офтальмолог

Для комплексного обстеження потрібне професійне обладнання. Чим воно новіше, тим точніше будуть результати діагностики. В офтальмологічному центрі «Ексімер» в Одесі використовується обладнання нового покоління виробництва США, Німеччини, Японії та інших передових країн світу.

Завдяки такому устаткуванню офтальмолог може виявити:

короткозорість;

гіперметропію;

астигматизм;

викривлення рогівки;

відшарування сітківки;

порушення бінокулярного зору;

глаукому та інші очні захворювання.

Умови проведення діагностики

Звернувшись в офтальмологічний центр, можна розраховувати на:

швидке проведення комплексного обстеження;

постановку точного діагнозу та виявлення причин розвитку патології;

розробку дієвого плану лікування з послідуючим відновленням.

Перед проходженням обстеження не потрібно здійснювати особливу підготовку. Пацієнту рекомендують відмовитися від використання лінз за добу до прийому у окуліста. Також не варто вживати алкогольні напої напередодні візиту в клініку.

Сама діагностика може тривати 1,5-2 години, за умови відсутності потреби в проведенні додаткових тестів. Після отримання результатів діагностики офтальмолог проводить консультацію, яка в середньому триває 0,5-1 годину. В день обстеження не рекомендовано самостійно управляти транспортним засобом.

Для збереження якісного життя вчасно звертайтесь до спеціалістів. Висококваліфіковані окулісти допоможуть мінімізувати розвиток патологій і розкажуть про правильні заходи профілактики у вашому випадку.