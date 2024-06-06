У Франції презентували фільм про 5 атлетів світу, серед яких учасниця проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська

Нещодавно в Парижі команда проєкту Olympic Dreams відвідала прем'єру документального фільму ‘Espoirs’ від французького національного спортивного медіа L'Équipe, створеного спільно з L’Équipe explore і Mañana Production, про тренування в непростих умовах випробувань 5 атлетів світу: Франції, України, Марокко, Кенії та Індії. Документальний фільм буде доступний на вебсайті та в додатку L’Équipe.

Єдиною від України і з поміж сотень атлетів світу, автори обрали Анастасію Чижевську, учасницю проєкту Olympic Dreams, чемпіонку Кубка Європи з дзюдо, трикратну чемпіонку України, майстра спорту України міжнародного класу.

«Нашим наміром було створити надихаючий документальний фільм напередодні Олімпійських ігор у Парижі. Ми хотіли пролити світло на молодих спортсменів у всьому світі, яким доводиться долати багато труднощів, щоб жити своєю пристрастю до спорту. Такі сильні особистості, як Настя, ніколи не втрачають надії на краще життя, і це урок для всіх нас”, – підкреслив головний редактор L'Équipe explore Жан-Батіст Рене.

Юна дзюдоїстка Анастасія Чижевська вже вдруге переживає війну. У 2014 вона залишила рідний Луганськ та переїхала в Ірпінь, де вже у 2022 році війна увірвалась в її дім ще раз.

“Влітку 2022 року, під час тренувань в таборі Оlympic Dreams в Греції, я дізналася про трагічну загибель батька, який з першого дня пішов добровольцем у лави ЗСУ. Саме він привів мене у дзюдо коли мені було 8 років, а сьогодні через призму дзюдо я відчуваю наш з нам зв'язок. Тренери і команда проєкту підтримали мене у найскрутніший момент, і думаю, сьогодні я стала набагато сильнішою”, – поділилася Настя.

Попри тяжку втрату дівчина ставала неодноразовою призеркою Європи та демонструє велику жагу до перемоги. Всі свої медалі вона присвячує татові та Україні.

“Сьогодні Анастасія уособлює собою незламний дух нашої спортивної молоді, що попри всі труднощі війни залишається сильною та вірною меті і Батьківщині. Це надихає мене й всю команду Olympic Dreams продовжувати системно підтримувати олімпійський резерв країни – наше майбутнє, аби на спортивних аренах світу прапор України підіймався якомога частіше”, – зазначив меценат та ідейний натхненник проєкту Анатолій Бойко.

Прем'єра фільму ‘Espoirs’ за участі Анастасії відбулася у закритому форматі за участі поважних гостей, журналістів і представників французьких телеканалів.

Також, в рамках візиту до Франції та розвитку проєкту міжнародних спортивних таборів, відбулася робоча зустріч керівництва команди Olympic Dreams – Олександри Новікової та Олександри Старкової з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Франції Вадимом Омельченко.

Нагадаємо, що проєкт Olympic Dreams реалізується Благодійним фондом “Майбутнє – дітям” з березня 2022 року. Формат проведення спортивних таборів за цей час було успішно реалізовано у 6 країнах (Ізраїлі, Греції, на Кіпрі, в Іспанії, Словаччині та Японії). Крім дзюдо, проєкт підтримує розвиток таких видів спорту як футбол, гандбол, фехтування, художня гімнастика, тхеквондо, карате.

Мультимедійна Група L'Équipe, де працюють понад 350 спортивних журналістів вже протягом 78 років є провідним спортивним медіа Франції, зі щомісячною аудиторією у 43 мільйони. Група L'Équipe також організовує такі події, як Ballon d’Or, Vélo d’Or і Demain le Sport.