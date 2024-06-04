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Дрони, боєприпаси та РЕБ станції: як судді власним коштом допомагають ЗСУ Судді Північного Апеляційного господарського суду, на чолі з Олегом Хрипуном, фінансують виробництво з для Збройних Сил України власним коштом.

Про це повідомляють військові у документальному фільмі «Як Судді Північного Апеляційного суду допомагають Збройним Силам України нищити ворога».

Зокрема, судді профінансували виробництво дронів під назвою Pagsik. Також за ці кошти закуповують боєприпаси для дронів, засоби РЕБ та інше. Так, завдяки одному з дронів Pagsik була знищена ворожа станція вартістю 12 мільйонів гривень.

"Якщо завдяки допомозі суддів Північного апеляційного господарського суду була знищена лише одна ворожа станція вартістю 12 мільйонів гривень, то я вважаю, що ми вже працюємо не даремно", - наголосив Олег Хрипун.

З початку повномасштабної війни судді поєднують допомогу ЗСУ зі своєю професійною діяльністю. За цей час були куплені квадрокоптери типу Мавік, дрони, РЕБ станції для захисту тощо. Завдяки важливій співпраці суддів Північного апеляційного господарського суду та ГУР, українські військові отримують потужний інструмент для розвідки та захисту передової.