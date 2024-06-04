АВРОРА Мультимаркет і BatterFly: спільний крок до чистого довкілля

АВРОРА Мультимаркет та BatterFly об'єднують зусилля для захисту навколишнього середовища та збереження здоров'я українців. Спільний проект збору та переробки використаних батарейок став кроком у напрямку сталого розвитку та екологічної відповідальності. За короткий період часу вдалося зібрати понад 60 000 батарейок, з яких 20 000 вже успішно перероблено на європейському заводі.

Фінансуючи цей проект, АВРОРА Мультимаркет та виробники батарейок, такі як Duracell, Panasonic, +PLUS, Videx, Наша Сила, виявляють свою відповідальність перед довкіллям та суспільством та формують наступні очікування від проекту:

Збільшення обсягу переробки: АВРОРА Мультимаркет та BatterFly утворили єдину ланцюгову систему збору та передачі на переробку батарейок, що дозволяє зменшити негативний вплив на довкілля.

Відповідальність за весь цикл: BatterFly єдине підприємство в Україні, що реалізовує повний цикл утилізації використаних батарейок - від виготовлення та розміщення боксів для збору до передачі на реальну утилізацію елементів живлення в країни Європейського Союзу, які мають такі потужності.

Забезпечення доступності для кожного: Завдяки сучасним пунктам збору у вигляді впізнаваної батарейки, розміщеним у мережі АВРОРА Мультимаркет, кожен може безкоштовно здати використані батарейки та внести свій внесок у збереження навколишнього середовища.

Збереження природних ресурсів: Процес переробки батарейок дозволяє зменшити потребу в видобутку природних ресурсів, таких як метали, що містяться у батарейках.

Екологічна відповідальність: BatterFly та АВРОРА Мультимаркет керуються принципами сталого розвитку, забезпечуючи ефективність збору та переробки відходів.

Крім того, АВРОРА Мультимаркет надає можливість своїм клієнтам відстежувати кількість зібраних в мережі та утилізованих батарейок за допомогою QR-коду, розміщеного на кожному боксі (https://batterfly.org/)

"За понад 10 років роботи ми навчилися ефективно сортувати сміття не лише в межах нашої компанії, а й дали можливість клієнтам долучатись. Зараз ми активно розвиваємо цей напрямок.

Ця ініціатива є інвестицією у наше майбутнє, у культуру нашої країни та виховання наших дітей. Щоб не доводилося у майбутньому пояснювати наслідки недбалого ставлення до сортування відходів, ми маємо створити правильні звички тут і зараз. Будьте відповідальними за майбутнє вашої країни!" – зазначає Комерційний директор мережі мультимаркетів Аврора Олександр Доценко

Для інформації читачів, BatterFly - це перший в Україні інтегрований проект, який впроваджує повний цикл утилізації використаних батарейок - від їх збору та переробки до подальшої передачі елементів живлення на реальну утилізацію. Заснований у 2020 році в ідеологічному партнерстві з виробником Duracell, BatterFly займається реалізацією екологічних проектів з утилізації використаних елементів живлення, спираючись на принципи сталого розвитку та екологічної відповідальності.

За короткий період часу BatterFly разом зі своїми партнерами створили найбільшу серед рітейл-гравців мережу збору використаних батарейок (понад 2 600 пунктів збору на території України)

Однією з ключових ініціатив компанії є побудова сучасних пунктів збору, які мають вигляд впізнаваної батарейки. Це дозволяє кожному здати використані елементи живлення та внести свій внесок у збереження навколишнього середовища. Крім того, BatterFly забезпечує транспортування відходів до свого складу, їх сортування та відправку до заводів-утилізаторів в країни Європейського Союзу.

У своїй діяльності компанія керується принципами сталого розвитку та екологічної відповідальності, впроваджує інноваційні технології та процеси для зменшення негативного впливу на довкілля.

Дізнайтеся більше про цей проект на офіційному сайті: https://batterfly.org/avrora/