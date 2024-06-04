Відкатні ворота: автоматизувати чи ні

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Кожен, хто володіє приватним будинком або промисловим об'єктом рано чи пізно стикається з проблемою вибору типу воріт для свого проїзду. Їх кілька, але останнім часом лідером є відкатні ворота.

Це зумовлено тим, що такі ворота дуже прості в управлінні, не займають корисного простору вашого двору та мають ще низку інших переваг.

З чого складаються консольні відкатні ворота

Давайте тепер розберемо консольну конструкцію воріт відкатних. Вона має такі складові:

Основа стулки – металевий каркас;

Наповнення стулки – обшивка;

Місце для встановлення комплектуючих (роликових опор) – заставна;

Комплектуючі для організації механізму відкату – фурнітура для відкатних воріт;

Автоматика для відкатних воріт (не є обов'язковим елементом).

Як встановити відкатні ворота

Є два основні способи встановити відкатні консольні ворота у себе на ділянці:

Замовити на фірмі «під ключ»

Зробити все самому

Обидва способи мають право життя. У першому випадку рекомендуємо дуже ретельно обирати фахівців, щоб не отримати поганого результату за надхмарні гроші. При підборі орієнтуйтесь на реальні відгуки клієнтів. Також краще контролюйте, які комплектуючі та інші матеріали будуть використовуватись для виготовлення.

При самостійному виготовленні можна отримати добрий результат (навіть не гірше, ніж у спеціалістів) за менші гроші. Головне вміти та любити працювати руками, а також з будівельними інструментами та зварювальним апаратом.

Автоматика для воріт

Ворота відкотів дуже прості в управлінні і без автоматики. Але якщо ви встановите ще й привід, то відчуєте всю красу. Автоматика відкатна дозволить вам не виходити з авто, щоб відкрити або закрити ворота. Потрібно буде просто подати команду за допомогою пульта або дзвінка на GSM-модуль.

Для автоматизації консольних воріт знадобиться комплект, що складається з:

Електроприводи;

Монтажної основи, кріплень

Пристрої керування;

Кінцевих вимикачів;

Зубчастої рейки

Також можна придбати додаткові аксесуари, такі як фотоелементи і сигнальну лампу.

Електропривід

Даний елемент комплекту являє собою двигун з редуктором, плату керування та системи кінцевого вимикання під однією кришкою. Він відповідає за пересування воріт. Бувають приводи побутового чи промислового призначення. Вони відрізняються інтенсивністю, з якою може працювати двигун.

Пристрій керування

Цей елемент може відрізнятись. Існує різні пристрої, за допомогою яких можна подавати команди автоматики. Найпоширенішим є куль дистанційного керування. Також використовують ключ-кнопки, стаціонарну кнопку, кодову клавіатуру, GSM-модуль для керування дзвінком з телефону та інше.

Кінцеві вимикачі

Існує два типи кінцевиків – механічні чи магнітні. Вони відрізняються способом подачі команд на зупинку. При механічному способі команда подається натисканням мікрокнопки пружинкою, загорнутої за допомогою механічних лапок, встановлених на зубчастій рейці. А при магнітних кінцевиках це відбувається магнітним полем від магнітів, розміщених на зубчастій рейці, що впливає на геркони.

Зубчата рейка

Є два варіанти зубчастих рейок – сталеві та нейлонові. У нашій кліматичній зоні ми все ж таки рекомендуємо використовувати сталеві зубчасті рейки. Вони витримають будь-які перепади температур.