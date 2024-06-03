Майданчик УУБ – лідер із наповнення бюджетів у 2024

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Майданчик Української універсальної біржі, як і у попередні роки, у 2024-му продовжує лідирувати у системі онлайн аукціонів за наповненням державного та місцевих бюджетів. Менеджери майданчика залучили та підготували переможців до понад 1600 аукціонів. Завдяки професійній роботі фахівців маркетплейса УУБ та фінансовій спроможності інвесторів і орендарів з початку року бюджети поповнилися на 548 млн грн. І це більше на 135 млн грн, ніж у найближчого конкурента.

Серед напрямків, які принесли найбільші доходи, це продаж активів банків-банкрутів від ФГВФО, земельні торги, мала приватизація, продаж майна у справах про банкрутство тощо.

Найцікавішими та найдорожчими лотами стали житлова квартира у Києві, адміністративна будівля на Тернопільщині, майно банкрута ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», спецдозвіл на видобуток кам’яного вугілля тощо.

А от серед найконкурентніших торгів у 2024-му були аукціони від Укрпошти з лотами набору коробок (невручених відправлень). Кожен із таких лотів містив по 100 коробок. Конкуренція на таких торгах становила від 23 до 115 учасників. І 3 із 8 переможців за такі лоти успішно підготували на майданчику УУБ.

Загалом за 5 місяців 2024-го у системі Прозорро.Продажі відбулося понад 11,5 тис. успішних аукціонів, за результатами яких організатори отримали понад 5 млрд грн.

Ще майже 5,5 тис. аукціонів відбудуться найближчим часом. Учасники матимуть можливість придбати для розвитку власної справи бізнес-центр у Києві «Forum Satellite», державний пакет акцій статутного капіталу ПрАТ «ПентоПак», частку в статутному капіталі ТОВ «Дніпро-Сіті естейт», готельно-ресторанні комплекси у різних областях України, єдині майнові комплекси ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів», «Бджільнянський спиртовий завод» тощо.

Менеджери майданчика УУБ допоможуть підібрати цікавий для вашого бізнесу лот та супроводять у підготовці і участі у торгах до підписання угоди.