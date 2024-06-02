Лідерство в умовах невизначеності: щорічний Форум Фінансових Директорів України пройде в Києві / 14 червня, 24-25 жовтня 2024

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В Києві пройде XXII Форум Фінансових Директорів України, мабуть, найпомітніша подія року в сфері фінансів. Понад півтисячі учасників, серед яких СFO, MD, CEO, COO, та CIO з усіх секторів та ринків. Діловий порядок денний стартує 14 червня.

Для нашої спільноти діє знижка -15% з промокодом BraveInterfax на участь у будь-який день форуму. Встигніть долучитись до цієї визначної події, щоб розкрити нові парадигми мислення, рішень та інструментів для розвитку ваших команд. Придбати квиток можна за посиланням .

Вже другий рік поспіль форум проходить в умовах повномасштабної війни. Саме за таких умов бізнес має розвиватися та підсилювати економіку.

Цьогоріч у межах Форуму пройде кілька конференцій, професійних вебінарів, близько 20 спікер-сесій, а сама подія збере понад 600 учасників з усіх секторів економіки. Аби глибше осягнути поточну ситуацію на ринку, були запрошені представники міжнародних компаній, топ-підприємці у важкій промисловості, ритейлу, аграрного сектору, фармринку, IT-бізнесу тощо.

Перша подія форуму - конференція Brave CFO Gathering, відбудеться 14 червня в Києві та онлайн. Окрім тем про нові виклики, що постали перед бізнесом, наголос буде на ролі технологічних рішень та інновацій під час війни.

Теми дискусій конференції Brave CFO Gathering | 14 червня 2024:

Виклики та можливості для розвитку бізнесу під час війни — Сергій Магдич, Заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ

— Сергій Магдич, Заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ Податкова революція (чи еволюція?) головні тренди регулювання та податковий контроль 2024-2025 — дискусійна панель від експертного партнера AC Сrowe Ukraine та представника ДПС України

— дискусійна панель від експертного партнера AC Сrowe Ukraine та представника ДПС України Чи можливі реформи в економіці під час повномасштабної війни — Дмитро Боярчук, Виконавчий директор «CASE Ukraine»

— Дмитро Боярчук, Виконавчий директор «CASE Ukraine» Аналітична трансформація бізнесу: перспективи, інструменти та підходи — Олег Бібік, експерт з трансформації бізнесу, RBC Group

— Олег Бібік, експерт з трансформації бізнесу, RBC Group Фінансове планування та система управління витратами в умовах військових дій — Тимченко Тетяна, Фінансова директорка «Нова пошта»

— Тимченко Тетяна, Фінансова директорка «Нова пошта» Операційна ефективність в умовах турбулентності – запорука успішного масштабуванн я — Руслан Мудрак, Операційний директор «Вересень плюс», мережі магазинів «Файно Маркет»

я — Руслан Мудрак, Операційний директор «Вересень плюс», мережі магазинів «Файно Маркет» Управління ризиками – один із головних драйверів розвитку компанії — Ілля Єленський, CFO AОІЛ

Ключові дискусії будуть присвячені розгляду кейсів Danone Ukraine, Puratos Ukraine, АОІЛ, Varus, ПриватБанку, ДПС України, Arzinger, Boyden Ukraine та інших провідних компаній.

Деталі програми дізнавайтеся на сайті форуму cfo.ua

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