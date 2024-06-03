КНТЕУ запрошує на науковий онлайн-семінар з питань забезпечення національної стійкості

На заході виступатимуть провідні науковці, економісти, філософи, соціологи, які розкриють актуальні і важливі питання щодо сучасного стану України під час війни, а також перспективи розвитку після військових дій в умовах миру.

6 червня відбудеться науковий онлайн-семінар «Збереження та розвиток України в умовах війни і миру», який організовує кафедра статистики та економетрії Державного торговельно-економічного університету. В семінарі беруть участь академік НАН України, член-кореспондент НАН України з Інституту філософії імені Г.С. Сковороди та з Інституту соціології НАН України; професори, доценти, та викладачі кафедри.

Під час семінару будуть виступи-доклади про шляхи відновлення країни під час і після війни. Зокрема, спікери розглянуть фінансову складову розбудови, зелену та цифрову трансформацію, перспективи розвитку аграрного сектору, поліпшення демографічної ситуації, окреслять стратегію національної тсійкості та ін.

Семінар проходитиме на базі платформи ZOOM, тож кожен може долучитися до участі як слухач.

Після виступів можна взяти участь в обговоренні доповіді, ставити запитання. По закінченню семінару кожному учаснику буде надано відповідний сертифікат в електронному вигляді.

Організаційний внесок становить 300 грн. Реєстрація триває до 5 червня 2024 року за посиланням.

Більш детально з програмою конференції можна ознайомитись тут.

Початок семінару о 10.00.